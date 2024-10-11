Психолог: чем больше человек знает про жизнь, тем более он устойчив к попыткам ввести себя в заблуждение
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Чем больше человек знает и понимает про жизнь и самого себя, тем более он устойчив к попыткам ввести его в заблуждение. Оттого не удивительно, что, ориентируясь на методологию инфовлияния, зарубежный мир стремится максимальным образом избавиться от части неудобной им исторической памяти.
Ведь с одной стороны этот накопленный опыт содержит в себе определенный уровень политической грамотности народа, которая базируется на живых и наглядных примерах взаимодействия между странами. С учетом того, что по своей природе человек обладает способностью анализировать и учиться на прежнем опыте, изъять из его разумного арсенала уроки истории становится крайне важным. Ведь на этой основе он с большей долей вероятности сможет распознать уже современные способы влиять на его сознание или осуществлять стратегические прогнозы относительно поведения других государств и их представителей.
С другой стороны историческая память или же памятники культуры являются ассоциативным символом позитивного восприятия своей личности от принадлежности к конкретной стране или нации. С точки зрения психологии личности, эта особенность абсолютно естественна. Потому стремление зарубежного мира к так называемой отмене всего русского становится вполне логичным стратегическим ходом.
Алена Дзиодзина:
Ведь в качестве одного из главных конкурентов на геополитической плоскости современных стран Запада является Россия. И положительные ассоциации со своей принадлежностью к «русскому» у людей сильно усложнили бы возможности влияния информационно-психологического воздействия. Как и формированию отрицательных образов-представлений о современной России.
На днях Александр Лукашенко принял участие в саммите глав государств СНГ, где во время заседания подчеркнул проблематику исторической неграмотности со стороны современного поколения. «Они не знают, что вместе с советскими людьми сражались их предки: те же прибалты, поляки, бельгийцы и даже немцы. Их заставили забыть, что фактом своего рождения они обязаны советским воинам, заплатившим жизнью за мир на их земле, за свободу их стран и за будущее их народов», – подчеркнул Президент.
И в качестве основных направлений работы для государств собравшегося содружества СНГ обозначил сохранение исторической памяти и всех ассоциативных объектов, которые так или иначе становились бы основой позитивного чувства принадлежности к «русскому». «Мы знаем почему. Историческая правота наших народов является препятствием в реализации долгосрочных геополитических планов Запада, в которых нет места другим сильным державам», – раскрыл Александр Лукашенко истинные мотивы сноса памятников, отмены исторически значимых праздников и внедрения новых. Ведь при таких условиях закреплять свои позиции в архитектуре мира становится проще.