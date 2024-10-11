Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Чем больше человек знает и понимает про жизнь и самого себя, тем более он устойчив к попыткам ввести его в заблуждение. Оттого не удивительно, что, ориентируясь на методологию инфовлияния, зарубежный мир стремится максимальным образом избавиться от части неудобной им исторической памяти.

Ведь с одной стороны этот накопленный опыт содержит в себе определенный уровень политической грамотности народа, которая базируется на живых и наглядных примерах взаимодействия между странами. С учетом того, что по своей природе человек обладает способностью анализировать и учиться на прежнем опыте, изъять из его разумного арсенала уроки истории становится крайне важным. Ведь на этой основе он с большей долей вероятности сможет распознать уже современные способы влиять на его сознание или осуществлять стратегические прогнозы относительно поведения других государств и их представителей.

С другой стороны историческая память или же памятники культуры являются ассоциативным символом позитивного восприятия своей личности от принадлежности к конкретной стране или нации. С точки зрения психологии личности, эта особенность абсолютно естественна. Потому стремление зарубежного мира к так называемой отмене всего русского становится вполне логичным стратегическим ходом.