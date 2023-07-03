Спортивный праздник «Радость рассвета» прошёл у «Чижовка-Арены»

Новости Беларуси. В афише праздничных мероприятий по всей стране 3 июля сотни локаций. В Минске в каждом районе расставили свой акцент. Ставку на спорт сделали организаторы мероприятия у «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там сейчас находится наш корреспондент. Екатерина Капылович подробнее расскажет о соревнованиях, которые собрали участников со всей страны.

Екатерина Капылович, корреспондент:

У «Чижовка-Арены» сейчас максимально задорно и спортивно. Здесь открыли восьмые соревнования по лыжероллерам «Радость рассвета». Название и место проведения символичны, ведь именно Заводской район самым первым встречает восход солнца, а значит, и праздник. Участвуют юноши и девушки четырех возрастных категорий, каждый из них пробежит дистанцию, соответствующую году рождения. Всего здесь собралось почти 500 спортсменов. Предлагаю узнать, как шла подготовка к этому празднику.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:

Очень радует то, что ежегодно количество участников прирастает. Если в предыдущих соревнованиях в прошлом году принимало участие порядка 230 спортсменов, то в этом году это количество увеличилось до 476. Это ребята со всей нашей страны. И отрадно то, что День Независимости начинается именно со спортивного мероприятия. В этом году было подано порядка 30 заявок, но допущено к участию в соревнованиях 24, это 24 команды. В прошлом году на порядок было меньше. Хороший старт, хорошее настроение. Очень много эмоций, болельщиков.

Екатерина Капылович:

Азарт на трассе царит просто небывалый. Открыли программу младшие ребята, они преодолели дистанцию в 1 километр. Для юношей и девушек средней и старшей возрастных групп предусмотрены отрезки в 3 и 5 километров соответственно. К этому часу преодолеть гоночные расстояния осталось только старшим ребятам. У остальных есть возможность отдышаться. И они готовы поделиться с нами своими эмоциями.

Александра Пашковская, участница соревнований:

Я довольна своим результатом, но было тяжело. Это соревнования, поэтому каждый борется, за что он может.

Кирилл Буевич, участник соревнований:

Можно лучше быть. А так мы с мальчиком на финише разминулись, 4-е или 5-е место. Но можно было лучше. Можно было упереться до тройки. Она была близко очень.