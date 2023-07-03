Спортивный праздник «Радость рассвета» прошёл у «Чижовка-Арены»
Новости Беларуси. В афише праздничных мероприятий по всей стране 3 июля сотни локаций. В Минске в каждом районе расставили свой акцент. Ставку на спорт сделали организаторы мероприятия у «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там сейчас находится наш корреспондент. Екатерина Капылович подробнее расскажет о соревнованиях, которые собрали участников со всей страны.
Екатерина Капылович, корреспондент:
У «Чижовка-Арены» сейчас максимально задорно и спортивно. Здесь открыли восьмые соревнования по лыжероллерам «Радость рассвета». Название и место проведения символичны, ведь именно Заводской район самым первым встречает восход солнца, а значит, и праздник. Участвуют юноши и девушки четырех возрастных категорий, каждый из них пробежит дистанцию, соответствующую году рождения. Всего здесь собралось почти 500 спортсменов. Предлагаю узнать, как шла подготовка к этому празднику.
Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:
Очень радует то, что ежегодно количество участников прирастает. Если в предыдущих соревнованиях в прошлом году принимало участие порядка 230 спортсменов, то в этом году это количество увеличилось до 476. Это ребята со всей нашей страны. И отрадно то, что День Независимости начинается именно со спортивного мероприятия. В этом году было подано порядка 30 заявок, но допущено к участию в соревнованиях 24, это 24 команды. В прошлом году на порядок было меньше. Хороший старт, хорошее настроение. Очень много эмоций, болельщиков.
Екатерина Капылович:
Азарт на трассе царит просто небывалый. Открыли программу младшие ребята, они преодолели дистанцию в 1 километр. Для юношей и девушек средней и старшей возрастных групп предусмотрены отрезки в 3 и 5 километров соответственно. К этому часу преодолеть гоночные расстояния осталось только старшим ребятам. У остальных есть возможность отдышаться. И они готовы поделиться с нами своими эмоциями.
Александра Пашковская, участница соревнований:
Я довольна своим результатом, но было тяжело. Это соревнования, поэтому каждый борется, за что он может.
Кирилл Буевич, участник соревнований:
Можно лучше быть. А так мы с мальчиком на финише разминулись, 4-е или 5-е место. Но можно было лучше. Можно было упереться до тройки. Она была близко очень.
Никита Какашинский, участник соревнований:
Я готовился к этому три недели. Мы занимались каждый день. И вроде проехал нормально.
Екатерина Капылович:
Впереди у спортсменов церемония награждения. А пока ребята с нетерпением ждут результатов, по всему городу уже вовсю разворачиваются праздничные локации. Центральной концертной точкой по традиции станет площадка у Дворца спорта. Развлечения предложат и в каждом районе столицы. Завершат праздничную программу гала-концерт и акция «Споем гимн вместе» у стелы «Минск – город-герой». Впереди традиционно и красочный фейерверк. Его дадут в шести точках, одна из них здесь, у «Чижовка-Арены». Всех нас ждет насыщенный праздничный день. А я еще раз поздравляю Беларусь с Днем Независимости.
Читайте также:
Масштаб всех удивит – как будут отмечать День Независимости в регионах Беларуси?
Где смотреть салют на 3 июля в Минске – вот лучшие места в городе
В Сербии 3 июля сыграли композицию, посвященную приезду Лукашенко в 1999-м