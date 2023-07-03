В Сербии 3 июля сыграли композицию, посвящённую приезду Лукашенко в 1999-м

В адрес белорусского народа и Президента сегодня, 3 июля, поступают многочисленные поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В адрес белорусского народа и Президента сегодня, 3 июля, поступают многочисленные поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вот так выглядит послание от элиты сербского общества. Под теплыми словами пожеланий десятки подписей. В Белграде помнят ту поддержку, которую оказал в 1999 году находящемуся под бомбежками НАТО городу Александр Лукашенко. Именно он помогал искать политический выход из кризиса на Балканах. В честь белорусского лидера на сербской земле рождаются произведения искусства. Композиция, посвященная приезду белорусского Президента, и в нашем эфире.
На концерте, как и на сцене, и в зале, был авангард сербского общества: уважаемые академики, певцы, актеры, пианисты, представители различных объединений – самые достойные люди, которые выражали свою любовь и поддержку Беларуси в честь ее главного государственного праздника.