Прямой эфир

В Сербии 3 июля сыграли композицию, посвящённую приезду Лукашенко в 1999-м

03 июля 2023 07:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В адрес белорусского народа и Президента сегодня, 3 июля, поступают многочисленные поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сербии 3 июля сыграли композицию, посвящённую приезду Лукашенко в 1999-м-1

Вот так выглядит послание от элиты сербского общества. Под теплыми словами пожеланий десятки подписей. В Белграде помнят ту поддержку, которую оказал в 1999 году находящемуся под бомбежками НАТО городу Александр Лукашенко. Именно он помогал искать политический выход из кризиса на Балканах. В честь белорусского лидера на сербской земле рождаются произведения искусства. Композиция, посвященная приезду белорусского Президента, и в нашем эфире.

В Сербии 3 июля сыграли композицию, посвящённую приезду Лукашенко в 1999-м-4

На концерте, как и на сцене, и в зале, был авангард сербского общества: уважаемые академики, певцы, актеры, пианисты, представители различных объединений – самые достойные люди, которые выражали свою любовь и поддержку Беларуси в честь ее главного государственного праздника.

# Беларусь-Сербия # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы не зря 30 лет пестовали и нянчили это государство!» Собрали яркие цитаты Лукашенко о независимости
03 июля 2023 06:51

«Мы не зря 30 лет пестовали и нянчили это государство!» Собрали яркие цитаты Лукашенко о независимости

«Этот праздник – дань поколениям белорусов». Лукашенко поздравил народ с Днём Независимости
03 июля 2023 06:40

«Этот праздник – дань поколениям белорусов». Лукашенко поздравил народ с Днём Независимости

Легендарный Павличенко. Благодаря ему белорусы не знают, что такое цветные революции
02 июля 2023 21:00

Легендарный Павличенко. Благодаря ему белорусы не знают, что такое цветные революции