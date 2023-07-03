«Вся Ленинская улица кричала: Ура, Победа!» Ветеран рассказала, как освобождали Минск в годы ВОВ

79 лет назад залпы оружия и фейерверк положительных эмоций возвестили нам о том, что Минск освобожден от немецко-фашистских захватчиков. А это значит, что, если свободно сердце, свободна и вся страна. Кстати, недалеко от центра столицы в Великую Отечественную войну жила семья Корниенко. Все четыре года они оставались в Минске и приближали Победу. Каким этот день был для горожан?

Арина Верховская, корреспондент:

Мы уже находимся в Национальном художественном музее. Именно здесь хранится одно из легендарных произведений белорусского искусства – картина Валерия Волкова «Минск. 3 июля 1944 года». Как известно, автор работал над произведением более 10 лет, чтобы передать каждую деталь и эмоции. С одной стороны мы видим разрушенный город, с другой же – небывалую радость белорусского народа. 22 июня 1941 года. В тот воскресный день жители белорусской столицы собрались на торжественное открытие Комсомольского озера. Но спокойствие беззаботных летних дней прервали массированные налеты. На город летела «туча» вражеских самолетов. Германская авиация применила против Минска уже испытанную ей в Европе тактику мощного воздушного удара.

Ольга Токаревская (Корниенко):

24-го немцы бомбили вовсю город, все уже горело. Город был оккупирован. Корниенко останутся в Минске и пройдут здесь всю войну. Отец Ольги Дмитриевны будет помогать партизанским отрядам. А квартира многодетных станет явочной, где каждый в семье как мог в силу своего возраста приближал победный май. Сюда постоянно приходили связные из партизанских отрядов. В случае облавы младшие знали: связные спрячутся в погребе, а в это время брат Ольги возьмет баян и будет играть.

Ольга Токаревская (Корниенко):

Мне 13 лет было всего. Сама была ребенком. У нас партизаны ночевали и жили. Пришли немцы с обыском по квартире, а у нас в это время были две связные в доме. Но они спрятались у нас в погребе. Наверху сидел мой брат с баяном. Это было отвлечение. Немцы все восторгались его игрой и уходили, ничего особо не смотрели Во время облавы 12-летнюю Ольгу за секунды обвязывали листками бумаги и отправляли на улицу. Так она будет спасать листовки. Те самые, которые печатали в партизанских отрядах и передавали в Минск, чтобы поддержать дух горожан и дать отпор нацистской пропаганде. Ольга Токаревская (Корниенко):

Они еще были не все разрезаны. Как они есть, так мне их закрутят – и во двор. Доставлять Ольга будет и необходимые партизанам лекарства. Чтобы не привлекать внимание, покупать их будет в разных аптеках. Девочка даже не догадывалась, что груз, который она так тщательно собирает, и, рискуя собственной жизнью, несет через весь город, в будущем не только спасет десятки жизней раненым партизанам, но и станет важным компонентом, чтобы пустить под откос вражеские эшелоны.

Ольга Токаревская (Корниенко):

Врач была. Она приносила, даже не знаю, что это, чтобы потравить. Выписывала рецепты. И что-то я покупала в аптеках. А это подрезали и подсыпали мясо, которое шло немцам, чтобы отравить. Всю войну бок о бок, каждый день рискуя жизнью, они уверенными шагами шли к Победе. Освобождение столицы проходило в рамках крупномасштабной операции «Багратион». Она началась спустя три года после начала Великой Отечественной войны. В этот день Советская армия сломила оборону противника и вышла на оперативный простор. В ночь на 2 июля танковые части вошли Минск.

Федор Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны:

Минск был разрушен сильно. Здесь была окружена 100-тысячная группировка немецких войск. Не все они, конечно, вышли, не всех их пленили, потому что были такие, которые… Они же не группой были, а в разных частях, местах, населенных пунктах, оборонительных позициях. Ольга Токаревская (Корниенко):

3 июля – освобождение Минска. Танки идут у нас с горочки. Вся Ленинская улица кричала: Ура, Победа! Иду туда дальше, смотрю: солдаты со звездочками. Наши! Я не могу, такая радость была, что готовы были в ноги броситься, что они победили. И мы вместе с ними.

Среди едва уцелевших зданий Оперный театр, Дом офицеров, Дом правительства. Все эти строения были заминированы. К счастью, взорвать их оккупанты не успели. На возведение нового Минска ушло 10 лет. В первую очередь восстанавливалось городское хозяйство и промышленные предприятия. Ольга Токаревская (Корниенко):

Никто не сказал, что я не пойду. Отработал с ними, приходишь с работы, и два часа передаем кирпичи на восстановление города. Федор Фещенко:

В 1950-м я появился в Минске. Конечно, не узнать было. Уже прошло время. Это же пятилетка была, я уже гулял по проспекту. В центре до площади Победы все здания основные, которые вы видите, были отстроены.