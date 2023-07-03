Талантливым и креативным – дорога! Как поощряют молодые умы Беларуси?

Участники олимпиад, соревнований, ребята с идеями – поддержка молодых умов в Беларуси предусмотрена в разных отраслях. Это и льготы при поступлении, и гранты, и стипендии.

Юлия Зинкевич, начальник Республиканского молодежного центра:

Выделяются они по пяти направлениям. Это основные направления, по которым работают с молодежью. Это наше гражданско-патриотическое воспитание молодежи, здорового образа жизни, семейное воспитание, культурные традиции. То есть это все то, с чем сталкивается молодежь.

Первый этап, когда подрастающий талант получает поддержку от государства – олимпиады республиканского и международного уровней. Обладателей дипломов 1, 2 и 3 степеней поощряют из специального фонда Президента Республики Беларусь. Далее талантливая молодежь, проявляя себя в университетах, колледжах, техникумах получает дополнительную поддержку и от учреждения образования. Один из таких ярких примеров – студент ФМО БГУ Даниил.

Даниил Лузан, студент 4 курса факультета международных отношений БГУ:

Изучал вопросы реформирования ООН. Являюсь крупным специалистом по подходам Республики Беларусь к реформе организации, также изучал возможности двустороннего сотрудничества нашего государства с другими странами в этой области. В настоящей момент так же активно исследую вопросы внешней политики государств Латинской Америки и Африки. В частности, мое последнее исследование посвящено внешней политике Республики Мадагаскар и возможностям двустороннего сотрудничества Беларуси с данным государством.

Даниил анализирует историческое развитие стран: как и когда они взаимодействовали с нашим государством с точки зрения политики и экономики. Его работы уже используют в учебном процессе. Еще один талантливый студент, которого поддерживает государство – Кирилл. Его научные труды связаны с математикой и химией.

Кирилл Вербило, магистрант химического факультета БГУ:

О разработке программного обеспечения, которое позволяет ускорить, удешевить, оптимизировать процесс разработки. Формат разработки новых биологически активных веществ. С прицелом на то, что они могут стать новыми лекарственными соединениями.

Кирилл, к слову, свой звездный путь начал еще в школе. В 11 классе участвовал в олимпиаде по химии в Астане. Там завоевал серебряную медаль. И одно из поощрений за такое достижение – упрощенная система поступления в вуз. Кроме того, любой белорус до 31 года может претендовать на поддержку стартапа. Нужно лишь соблюсти следующие правила.

Юлия Зинкевич:

Иметь проект, правильно его оформить. В заявке указать все главные цели, задачи, планы, примерную смету, конечный результат. Приложить материалы, сам проект, экспертную оценку.