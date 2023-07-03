Масштаб всех удивит – как будут отмечать День Независимости в регионах Беларуси?

Новости Беларуси. Масштаб сегодняшних празднований удивит жителей всех регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, абсолютно в новом формате отметят День Независимости в Гродно. В Бресте всех горожан и гостей города ждут в легендарной Цитадели. А в Витебске на площади Победы. Подарком жителям города над Сожем станет концерт «Беларусь незалежная». Выставки, фотозоны, интерактивы, яркие локации… Регионы уже погрузились в атмосферу праздника. Убедимся в этом прямо сейчас.

Более 30 предприятий Гродно устроят театрализованное шествие по центральной пешеходной улице Советской. Обещают удивить костюмами и декорациями. Главная идея такого парада – продемонстрировать, что городу есть чем гордиться за годы независимости. Зрителям предложат проследить путь предприятий: как проходило становление и какие заслуги есть сегодня. Например, работники связи переоблачатся в почтовых гонцов, почтмейстеров и письмоносцев. А современные почтальоны проедут по улице на электросамокатах и велосипедах. В течение дня в городе пройдут концерты, тематические площадки, пленэр юных художников, выступит заслуженный коллектив Беларуси «Бяседа».

Священное для каждого витебчанина место станет основной площадкой празднования Дня Независимости в городе над Двиной. Здесь торжественно возложат цветы и венки к величественному монументу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков. Жители и гости Витебска ознакомятся с последними техническими новинками на выставке «Витебщина: достижения современности», где презентуют разработки от сферы АПК до силовых структур. Любители живой музыки смогут насладиться выступлением духового оркестра на Аллее воинской славы.

В Бресте место встречи изменить нельзя – всех горожан и гостей города ждут в легендарной Цитадели, где возложат цветы к вечному огню. На ее героической земле зарождалась та самая великая борьба, которая отстояла свободу и независимость белорусов. В гарнизонном храме на территории Брестской крепости можно будет присоединиться к молитве «За Беларусь». От звезды стартует праздничный автопробег «За независимость!» А вечером у стен крепости пройдет концерт.

В Гомеле праздничные площадки развернутся в каждом районе города. Выставки, фотозоны, интерактивы, яркие локации. Центром торжеств станет площадь имени Ленина. На сцену здесь поднимутся представители разных профессий, удостоенные почетного звания «Человек года – 2023». Подарок лауреатам и жителям города над Сожем – концерт «Беларусь незалежная». Свои музыкальные открытки шлют творческие коллективы. В сквере имени Громыко вырастет настоящий город мастеров. Авторские изделия презентуют талантливые гомельчане.