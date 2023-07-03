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Где смотреть салют на 3 июля в Минске – вот лучшие места в городе

03 июля 2023 07:38
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Новости Беларуси. В столице торжества начнутся с возложения цветов к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Где смотреть салют на 3 июля в Минске – вот лучшие места в городе-1

Затем праздник продолжится на улицах города. С утра до вечера в центре разместятся десятки площадок. Будет что посмотреть и любителям военной техники. Тематические локации во всех районах столицы подготовило Министерство обороны. Оно представит новейшие образцы вооружения и экипировки. Можно будет увидеть выступления кинологов и их подопечных, также отведать солдатскую кашу. Главной площадкой празднования по традиции станет территория у Дворца Спорта. Там развернется настоящий парк аттракционов. Яркое настроение будут задавать молодежные и народные творческие коллективы. Пройдет и караоке-батл.

Где смотреть салют на 3 июля в Минске – вот лучшие места в городе-4

Наталья Воронова, председатель МГО РОО «Белая Русь»:
Идея появилась в прошлом году. Это идея караоке-батла. Называется «Белая Русь» поет Беларусь». Каждый из желающих, гостей нашей страны, гостей нашей столицы, членов Республиканского общественного объединения «Белая Русь» может присоединиться к нашей акции и вспомнить свою любимую песню, песню военных лет.

В Мингорисполкоме рассказали, куда сходить в Минске на День Независимости.

Особое внимание на празднике – безопасности. На усиленный режим несения службы перешли сотрудники МЧС, МВД. Дежурят и дополнительные бригады медиков.

Где смотреть салют на 3 июля в Минске – вот лучшие места в городе-7

Сергей Мирончик, заместитель начальника ГУОПП МОБ МВД Беларуси:
Для организации пропускного режима оборудуем достаточное количество контрольно-пропускных пунктов, в том числе для отдельной категории: ветеранов, инвалидов и беременных женщин. Перед каждым пунктом пропуска будут размещены стенды с информацией о запрещенных к проносу предметах.

Где смотреть салют на 3 июля в Минске – вот лучшие места в городе-10

Финальный аккорд праздника – гала-концерт и акция «Споем гимн вместе» у стелы «Минск – город-герой». В 23:00 небо над столицей раскрасит салют. Пиротехническое шоу можно будет увидеть над музейно-парковым комплексом «Победа», в парке имени Павлова, на набережной парка «Дрозды», в сквере Янки Купалы, у «Чижовка-Арены» и возле Национальной библиотеки.

# День Независимости # общество # Наталья Воронова # Сергей Мирончик # Фотофакт

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