Где смотреть салют на 3 июля в Минске – вот лучшие места в городе

Новости Беларуси. В столице торжества начнутся с возложения цветов к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затем праздник продолжится на улицах города. С утра до вечера в центре разместятся десятки площадок. Будет что посмотреть и любителям военной техники. Тематические локации во всех районах столицы подготовило Министерство обороны. Оно представит новейшие образцы вооружения и экипировки. Можно будет увидеть выступления кинологов и их подопечных, также отведать солдатскую кашу. Главной площадкой празднования по традиции станет территория у Дворца Спорта. Там развернется настоящий парк аттракционов. Яркое настроение будут задавать молодежные и народные творческие коллективы. Пройдет и караоке-батл.

Наталья Воронова, председатель МГО РОО «Белая Русь»:

Идея появилась в прошлом году. Это идея караоке-батла. Называется «Белая Русь» поет Беларусь». Каждый из желающих, гостей нашей страны, гостей нашей столицы, членов Республиканского общественного объединения «Белая Русь» может присоединиться к нашей акции и вспомнить свою любимую песню, песню военных лет.

В Мингорисполкоме рассказали, куда сходить в Минске на День Независимости.

Особое внимание на празднике – безопасности. На усиленный режим несения службы перешли сотрудники МЧС, МВД. Дежурят и дополнительные бригады медиков.