«Спортивное поедание драников тоже можно». Какой проект придумала многодетная семья?
Новые застройки, открытие поликлиник, детских садов и экотроп и празднование мероприятий. Очередь дошла и до Московского района. О буднях его жителей поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Владислав Васильевич, я знаю, что вы готовите уникальный проект, такого еще не было в рамках Беларуси. Если капнуть глубже, может, вы вообще первые в этом деле, когда семья предлагает общественный, социальный, патриотический проект, причем начиная с собственной семьи, вынося это в массы, чуть ли не в каждый уголок города, а потом, может быть, и республики. Как вы к этому пришли и как ведется эта подготовка?
Владислав Трикоза, старший преподаватель Академии МВД Беларуси, многодетный отец:
Мы семья спортивная, поэтому один из проектов является спортивным. Суть нашего проекта заключается в том, что мы все прекрасно знаем, сколько в нашей стране уделяется внимания государства спорту, его развитию. Есть маленький нюанс: мы за здоровую нацию, за здоровых детей. И с этой целью решили создать такой проект, чтобы школы в районе соревновались между собой, но в этих состязаниях кроме того, что будут соревнования спортивные, будут соревнования у нас еще в белорусских видах спорта, о которых мы давно забыли. Вы посмотрите, это же наша история!
Екатерина Забенько:
Спортивное поедание драников, например.
Владислав Трикоза:
Спортивное поедание драников тоже можно туда отнести. Допустим, та же игра «Лапта», ее забыли, и никто не помнит, что это такое. Обычно в состязаниях метают ядра, а мы предусматриваем метание валенка, потому что у нас раньше люди в Беларуси ходили в валенках.
Екатерина Забенько:
Знаете, метнуть так, чтобы в Европу долетело, чтобы хоть одному европейцу, который будет замерзать зимой, хоть оказать какую-то помощь на международном уровне.
Владислав Трикоза:
Мы им дров нарубили – закидаем дровами.
Екатерина Забенько:
Да, не только Президенту, но и каждому белорусу нужно внести свой посильный вклад.
Владислав Трикоза:
Надеемся, что такой проект интересный. Он и банальный спортивный проект, но мы хотим объять классы от 1-го до 4-го либо 7-го. И эти состязания обязательно должны проходить не только со школьниками. Участие должны принимать семьи. И это будет вовлекать в спортивную жизнь, улучшать климат в семье, сближать ее. Мы надеемся, что проект Московского района будет использован в дальнейшем в практике.
Екатерина Забенько:
Давайте несколько слов о том, как в целом пройдет неделя матери в Московском районе?
Татьяна Колядко, глава администрации Московского района Минска:
Традиционно это проходит во всех наших учреждениях образования, во многих трудовых коллективах у нас действительно созданы первичные организации. Это и БГУ, и педагогический университет, и метрополитен. У них осуществляются очень масштабные мероприятия, прославляющие маму, женщину. Я бы отметила, что в детских дошкольных учреждениях рисунки, лепка – каждый готовит для мамы подарок своими руками. Это будет для мамы приятный сюрприз. В этом году после недели родительской любви будет День отца. И на этот праздник будет осуществляться закладка аллеи отца. У нас в плане мероприятий расписан каждый день. Но на завершающем празднике мы будем болеть за свою семью в конкурсе многодетных семей.
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