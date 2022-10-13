«Спортивное поедание драников тоже можно». Какой проект придумала многодетная семья?

Новые застройки, открытие поликлиник, детских садов и экотроп и празднование мероприятий. Очередь дошла и до Московского района. О буднях его жителей поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Владислав Васильевич, я знаю, что вы готовите уникальный проект, такого еще не было в рамках Беларуси. Если капнуть глубже, может, вы вообще первые в этом деле, когда семья предлагает общественный, социальный, патриотический проект, причем начиная с собственной семьи, вынося это в массы, чуть ли не в каждый уголок города, а потом, может быть, и республики. Как вы к этому пришли и как ведется эта подготовка?

Владислав Трикоза, старший преподаватель Академии МВД Беларуси, многодетный отец:

Мы семья спортивная, поэтому один из проектов является спортивным. Суть нашего проекта заключается в том, что мы все прекрасно знаем, сколько в нашей стране уделяется внимания государства спорту, его развитию. Есть маленький нюанс: мы за здоровую нацию, за здоровых детей. И с этой целью решили создать такой проект, чтобы школы в районе соревновались между собой, но в этих состязаниях кроме того, что будут соревнования спортивные, будут соревнования у нас еще в белорусских видах спорта, о которых мы давно забыли. Вы посмотрите, это же наша история! Екатерина Забенько:

Спортивное поедание драников, например. Владислав Трикоза:

Спортивное поедание драников тоже можно туда отнести. Допустим, та же игра «Лапта», ее забыли, и никто не помнит, что это такое. Обычно в состязаниях метают ядра, а мы предусматриваем метание валенка, потому что у нас раньше люди в Беларуси ходили в валенках. Екатерина Забенько:

Знаете, метнуть так, чтобы в Европу долетело, чтобы хоть одному европейцу, который будет замерзать зимой, хоть оказать какую-то помощь на международном уровне.

Владислав Трикоза:

Мы им дров нарубили – закидаем дровами. Екатерина Забенько:

Да, не только Президенту, но и каждому белорусу нужно внести свой посильный вклад. Владислав Трикоза:

Надеемся, что такой проект интересный. Он и банальный спортивный проект, но мы хотим объять классы от 1-го до 4-го либо 7-го. И эти состязания обязательно должны проходить не только со школьниками. Участие должны принимать семьи. И это будет вовлекать в спортивную жизнь, улучшать климат в семье, сближать ее. Мы надеемся, что проект Московского района будет использован в дальнейшем в практике. Екатерина Забенько:

Давайте несколько слов о том, как в целом пройдет неделя матери в Московском районе?