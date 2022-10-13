«Всегда были с активной жизненной позицией». Семья года поделилась секретом своего успеха

Екатерина Забенько, СТВ : Осталось поговорить о таком замечательном празднике, как День матери. Мы пригласили в студию людей, которые являются примером и олицетворением белорусской традиционной семьи, воспитания и продвижения национальных ценностей. Семья Трикоза – лучшая многодетная семья Минска в 2016 году, победители I этапа конкурса «Семья года-2022», серьезные претенденты на статус семьи года по итогам республиканского конкурса. Как удалось собрать такой богатый урожай достижений?

Юлия Трикоза, советник юстиции, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси, лидер первичной организации «Белорусский союз женщин», многодетная мама: Мы просто всегда были с активной жизненной позицией и никогда не отказывались, если нам предлагали участвовать в конкурсах. Отличились, конечно, в 2016 году, сейчас с удовольствием принимаем участие в таком конкурсе, как «Семья года».

Владислав Трикоза, старший преподаватель Академии МВД Беларуси, многодетный отец:

У нас в семье все активные, но мы поддерживаем инициативы друг друга. Когда супруга мне сказала, что надо поучаствовать в конкурсе. У нас не возникло обсуждений или вопросов, будем ли мы участвовать. Мы будем участвовать!

Екатерина Забенько:

Многие вам могут это сказать: чтобы вести такой активный образ жизни, участвовать в различных конкурсах, нужно быть не обремененными работой. Но у вас с этим более чем серьезно. Владислав, вы преподаватель в Академии МВД, вы, Юлия, старший прокурор. Как удается совмещать?

Юлия Трикоза:

Я эффективно совмещаю свою основную работу с общественной деятельностью, потому что в настоящий момент конкурсы – это очень важная часть, но параллельно с конкурсом у меня есть еще такая обязанность – я председатель первичной организации БСЖ, поэтому мы в этой части тоже очень готовимся к этому празднику (ко Дню матери). Естественно, основная работа – это большой такой массив, который тоже просто так не бросишь. Стараешься уже во всем быть первым. Не всегда, но получается.