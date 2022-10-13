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«Всегда были с активной жизненной позицией». Семья года поделилась секретом своего успеха

13 октября 2022 15:56
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Новые застройки, открытие поликлиник, детских садов и экотроп и празднование мероприятий. Очередь дошла и до Московского района. О буднях его жителей поговорили в программе «Большой город» на СТВ.  

Екатерина Забенько, СТВ:  
Осталось поговорить о таком замечательном празднике, как День матери. Мы пригласили в студию людей, которые являются примером и олицетворением белорусской традиционной семьи, воспитания и продвижения национальных ценностей. Семья Трикоза – лучшая многодетная семья Минска в 2016 году, победители I этапа конкурса «Семья года-2022», серьезные претенденты на статус семьи года по итогам республиканского конкурса. Как удалось собрать такой богатый урожай достижений?  

«Всегда были с активной жизненной позицией». Семья года поделилась секретом своего успеха-1

Юлия Трикоза, советник юстиции, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси, лидер первичной организации «Белорусский союз женщин», многодетная мама:  
Мы просто всегда были с активной жизненной позицией и никогда не отказывались, если нам предлагали участвовать в конкурсах. Отличились, конечно, в 2016 году, сейчас с удовольствием принимаем участие в таком конкурсе, как «Семья года».  

«Всегда были с активной жизненной позицией». Семья года поделилась секретом своего успеха-4

Владислав Трикоза, старший преподаватель Академии МВД Беларуси, многодетный отец:  
У нас в семье все активные, но мы поддерживаем инициативы друг друга. Когда супруга мне сказала, что надо поучаствовать в конкурсе. У нас не возникло обсуждений или вопросов, будем ли мы участвовать. Мы будем участвовать!  

Екатерина Забенько:  
Многие вам могут это сказать: чтобы вести такой активный образ жизни, участвовать в различных конкурсах, нужно быть не обремененными работой. Но у вас с этим более чем серьезно. Владислав, вы преподаватель в Академии МВД, вы, Юлия, старший прокурор. Как удается совмещать?  

Юлия Трикоза:  
Я эффективно совмещаю свою основную работу с общественной деятельностью, потому что в настоящий момент конкурсы – это очень важная часть, но параллельно с конкурсом у меня есть еще такая обязанность – я председатель первичной организации БСЖ, поэтому мы в этой части тоже очень готовимся к этому празднику (ко Дню матери). Естественно, основная работа – это большой такой массив, который тоже просто так не бросишь. Стараешься уже во всем быть первым. Не всегда, но получается.  

«Всегда были с активной жизненной позицией». Семья года поделилась секретом своего успеха-7

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района Минска:  
В 2018 году была женщиной года от силовых структур, поэтому была дана еще одна высокая оценка этой замечательной маме, руководителю в номинации «Материнская слава».  

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# Брак и семья # общество # Екатерина Забенько # Юлия Трикоза # Владислав Трикоза # Татьяна Колядко # Фотофакт

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