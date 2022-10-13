«Условия проживания улучшатся». Администрация Московского района о новых постройках

Новые застройки, открытие поликлиник, детских садов и экотроп и празднование мероприятий. Очередь дошла и до Московского района. О буднях его жителей поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Началось строительство детского сада. Буквально на прошлой неделе начали рыть котлован. Я уверена, что многие мамы и те детки, которые подходят по возрасту, просто ждут с нетерпением. Когда предвидится окончание? Какие возможности там будут предоставлены для малышей?

Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района Минска:

Это последний пустырь на данной территории. В прошлом году мы ввели школу, все многоэтажные здания построены. Основным вопросом для молодых семей был детский садик. Месяц назад мы приступили к реализации этого проекта, нормативный срок строительства – 11 месяцев, планируется осенью следующего года торжественно открыть. Это трехэтажное здание на 220 малышей, конечно же, это детские площадки, игровые площадки, площадка для изучения ПДД, бассейн. В Минске детские сады и школы строятся только с бассейном. Поэтому бассейн – это обязательно. Люди уже звонили, ждут этот детский садик. Мы надеемся, что все пройдет по заданному плану. Екатерина Забенько:

Немало шума наделал 16-этажный дом, который планируется возвести в рамках жилой застройки. Не всем понравилось такое соседство. Удалось ли вам разъяснительную работу провести с гражданами и все-таки реализовать задумку?

Владимир Танкевич:

В соответствии с указом Президента проводится работа по завершению строительства дома на проспекте Дзержинского. В рамках этого указа разрешено подыскать еще одно место для жилого дома. В этом квартале, где мы садим этот дом, 7 домов, которые раньше принадлежали Белоруской железной дороге. Земля и сети до сих пор им принадлежат. Сети строились 60 лет назад, когда и строился дом, та котельная, которой изначально топили, уже закрыта, стоит 25-метровая старая труба из красного кирпича, старые мастерские, гаражи. Поэтому администрация района с целью решения этого вопроса предложила полностью сделать реконструкцию. Екатерина Забенько:

Мне кажется, что такими аргументами и стоит оперировать, когда общаешься с жильцами соседних домов, что в том числе и для них условия проживания улучшатся.