«Условия проживания улучшатся». Администрация Московского района о новых постройках
Новые застройки, открытие поликлиник, детских садов и экотроп и празднование мероприятий. Очередь дошла и до Московского района. О буднях его жителей поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Началось строительство детского сада. Буквально на прошлой неделе начали рыть котлован. Я уверена, что многие мамы и те детки, которые подходят по возрасту, просто ждут с нетерпением. Когда предвидится окончание? Какие возможности там будут предоставлены для малышей?
Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района Минска:
Это последний пустырь на данной территории. В прошлом году мы ввели школу, все многоэтажные здания построены. Основным вопросом для молодых семей был детский садик. Месяц назад мы приступили к реализации этого проекта, нормативный срок строительства – 11 месяцев, планируется осенью следующего года торжественно открыть. Это трехэтажное здание на 220 малышей, конечно же, это детские площадки, игровые площадки, площадка для изучения ПДД, бассейн. В Минске детские сады и школы строятся только с бассейном. Поэтому бассейн – это обязательно. Люди уже звонили, ждут этот детский садик. Мы надеемся, что все пройдет по заданному плану.
Екатерина Забенько:
Немало шума наделал 16-этажный дом, который планируется возвести в рамках жилой застройки. Не всем понравилось такое соседство. Удалось ли вам разъяснительную работу провести с гражданами и все-таки реализовать задумку?
Владимир Танкевич:
В соответствии с указом Президента проводится работа по завершению строительства дома на проспекте Дзержинского. В рамках этого указа разрешено подыскать еще одно место для жилого дома. В этом квартале, где мы садим этот дом, 7 домов, которые раньше принадлежали Белоруской железной дороге. Земля и сети до сих пор им принадлежат. Сети строились 60 лет назад, когда и строился дом, та котельная, которой изначально топили, уже закрыта, стоит 25-метровая старая труба из красного кирпича, старые мастерские, гаражи. Поэтому администрация района с целью решения этого вопроса предложила полностью сделать реконструкцию.
Екатерина Забенько:
Мне кажется, что такими аргументами и стоит оперировать, когда общаешься с жильцами соседних домов, что в том числе и для них условия проживания улучшатся.
Владимир Танкевич:
Полностью реконструкция тепловых сетей, расширятся проезды, появится детская площадка новая, она идет расширенная. Это специально для этого двора. Мы считаем, что решим вопрос отопления. Зимой по 3-4 раза в год рвутся эти старые сети, идет задымливание, в виде пара попадает в подвал, сырость появляется. Мы решим эту проблему. С целью устранения всех вопросов в этом году началась разработка проектно-сметной документации на 4 дома. Чтобы комплексно сделать это благоустройство и не возвращаться, Мингорисполкому было предложено добавить и 3 оставшихся дома для проведения капитального ремонта. Это предложение принято. Уже заказана документация на оставшиеся три дома. То есть совместно со строительством дома полная реконструкция и двора. Мы еще сделаем капитальный ремонт всех домов, то есть этот район через 2-3 года будет вообще не узнать.
Екатерина Забенько:
По строительству жилья на год вы практически вопрос закрыли. О каких объемах идет речь?
Владимир Танкевич:
Завершился третий квартал. При плане в 64 тысячи мы ввели 73 тысячи, нам не хватило всего лишь две тысячи для годового задания. В настоящее время работает государственная комиссия по приемке еще одного года. Надеемся, в ближайшие недели мы выполним годовой план.
Екатерина Забенько:
Знаю, что у вас активные трудовые коллективы, они при необходимости закроют все потребности в артистах на любое мероприятие. Даже никого приглашать не нужно. За счет чего вам удается пробуждать в людях новые таланты и желание проявлять себя?
Татьяна Колядко, глава администрации Московского района Минска:
У нас в районе очень много проходит культурно-массовых мероприятий – более 200. Отрадно, что в каждом из этих мероприятий принимают участие наши трудовые коллективы. Одним из важных элементов, который я бы отметила, – это конкурс патриотической песни. Даже в прошлом году принимало участие более 600 конкурсантов. Вы видите, какое количество желающих! Это нужно было жюри подводить итоги, чтобы отправить лучших на городской конкурс. Мы видим, насколько востребованной становится площадка, и количество посещающих мероприятия, которые проводятся в парке им. Павлова, все время возрастает.
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