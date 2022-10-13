Агро-дрон и беспилотный трактор. Какие разработки в области ИИ показали в Академии наук?

Новости Беларуси. Определить общие правила игры в среде искусственного интеллекта. В Академии наук Беларуси впервые проходит выставка, посвященная системам имитации разума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники из числа студенчества, а также государственных и частных компаний представили более 100 инновационных разработок. О непредсказуемости и контроле искусственного интеллекта – материал Полины Королевы.

Полина Королева, корреспондент:

Допустим, на дворе 1928 год. На уровне правительства выходит постановление о преобразовании Института белорусской культуры в Академию наук. Вскоре ее сотрудники сыграют большую роль в формировании белорусских традиций и культуры в целом. А теперь перенесемся в нынешнее время – 13 октября 2022 года. Академия наук празднует 94 день рождения и вместе с тем проводит впервые выставку, посвященную искусственному интеллекту в Беларуси.

На форуме представлено около 100 проектов от белорусских вузов, частных и государственных компаний. И все это не идеи или заметки на будущее, а уже готовые технические модели, которые активно применяют на практике. Умные системы – в домах и районах городов, микроэлектронику – в машиностроении, беспилотную авиацию – в обучении пилотов, а также на полях.

Кирилл Кобелев, руководитель отдела продаж и маркетинга компании по производству беспилотных авиационных комплексов:

Это агро-дрон. Беспилотный авиационный комплекс мультироторного типа сельскохозяйственного назначения. Он предназначен для внесения средств защиты растений на полях. Это полностью наша разработка. Поднимается дрон в воздух, экономит время, ресурсы, экономически оправдан в несколько крат по сравнению с традиционными способами обработки растений. Наша гордость

Чем живет и гордится, показала и система образования. На площадке с десяток разработок, созданных на базе университетов. Некоторые из них стали итогом студенческих дипломных работ.

Екатерина Силко, студентка БГУИР:

В принципе, нейронные сети получили свое применение повсеместно. Самый банальный пример с которым сталкивался каждый – алгоритм Т9 в телефоне. Когда вы ошиблись, не ту букву нажали, за вас было проанализировано слово, и, соответственно, предлагаются варианты замены. Тоже такой банальный пример.

Виктор Стемпицкий, проректор по научной работе БГУИР:

Если говорить о том, какие мы видим направления и перспективы развития, в первую очередь, это более активное привлечение молодежи. В университете выстраивается система поддержки финансовой и поддержки организационной деятельности молодых ученых. Грантовые программы, программы стажировок.

Сегодня над имитацией разумности работают ученые во всем мире. Направление считается наиболее перспективным, но также непредсказуемым. Потому внедрять искусственный интеллект в будничную жизнь нужно последовательно. Для этого необходимы общие правила. Белорусское сообщество искусственного интеллекта занимает лидирующие позиции в мире. Подробнее.

Сегодня Академия наук делает упор на микроэлектронику: платы, схемы, микрочипы. Их используют в том числе для создания систем автоматического управления транспортом. Уже существуют беспилотный трактор и автомобиль. Совместно с белорусским предприятием ведется разработка беспилотного карьерного самосвала.

Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси:

Глава государства поставил задачу на базе Беларуси сделать IT-страну, поэтому в этом контексте мы также работаем. Как я уже сказал, мы бы хотели сверить наши позиции, что мы имеем. И, вот видите, мы действительно имеем много.