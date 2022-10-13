«Абсолютный фейк». В КГБ Беларуси разочаровались в оценках украинской разведки

Новости Беларуси. Откровенные фейки и бесполезные попытки расшатать белорусское общество. Этим сейчас тщетно занимаются различные бандформирования из-за рубежа. В том числе состоящие из наших беглых соотечественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но заслуженное наказание ждет каждого предателя и провокатора. Их фамилии, роли и место в преступной цепочке хорошо известны сотрудникам спецслужб. Об этом заявил глава КГБ Иван Тертель на встрече с коллективом предприятия «Беларуськалий». Обсуждая складывающуюся военно-политическую обстановку в стране и за рубежом, он отметил, что люди должны знать, что происходит вокруг Беларуси. Именно поэтому подобные встречи сейчас проходят по всей стране. И такое общение находит отклик со стороны белорусов.

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

За каждым фейком, за каждым вбросом стоят определенные интересы определенных структур определенных лиц, поэтому надо понимать, что они преследуют определенные цели. В качестве примера: сейчас есть много информации со ссылкой на разведку Украины о том, что у нас чуть ли не находятся серьезные группировки Вооруженных Сил возле государственной границы, что у нас, открою секрет, батальонно-тактические группы, что у нас иранские дроны, что готовятся удары на территории Украины. Абсолютный фейк. Я, честно говоря, разочарован в оценках украинской разведки. Если это действительно их выводы, то профессионализм наших зарубежных коллег вызывает серьезные сомнения.