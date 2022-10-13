«Скейт-парк появится, спортивная площадка, уличные тренажёры». Какую зону отдыха откроют в Московском районе?
Новые застройки, открытие поликлиник, детских садов и экотроп и празднование мероприятий. Очередь дошла и до Московского района. О буднях его жителей поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Экологические зоны отдыха – городской тренд. Такие уже есть в каждом районе столицы, и все стараются удивить и сделать нечто новое, соблюдая главное правило – минимум вмешательств в природу, максимум свежего воздуха и возможностей для активного отдыха. Такой оазис появится и в Московском районе столицы. Я знаю, что у вас получается очень интересный дизайн. Вы для этого используете природный овраг. Расскажите, что получится там после того, как вы реализуете свой проект?
Татьяна Колядко, глава администрации Московского района Минска:
В жилом микрорайоне на улице Громова природный овраг, которого жители где-то не любят, потому что где-то используют для своих целей. Но мы прекрасно понимаем, и на встречах очень часто с населением звучит конкретно: что вы планируете там сделать? И практически на каждой встрече в учреждениях образования звучит этот вопрос. Поэтому мы внесли такое предложение в Мингорисполком о возможности его засыпать и организовать великолепную зону отдыха. Для осуществления, конечно, потребуется значительное количество грунта, который будет вывозиться, а это будет одним из элементов, когда будет строиться Зеленолужская линия со следующего года.
Екатерина Забенько:
Как вы здорово придумали: там эта земля будет выкапываться, а овраг будет выравниваться.
Татьяна Колядко:
Плечо доставки этого грунта будет минимальным. Экономический эффект действительно будет присутствовать.
Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района Минска:
Много вопросов молодежь задавала. Скейт-парк появится, спортивная площадка, уличные тренажеры, площадка для занятий уличными танцами, и такое предложение идет, чтобы там мероприятия проводить. Также будет насыпан холм для катания зимой с горок. Местные жители используют овраг в 10 метров для катания зимой. Мы насыплем холм и сделаем тоже катание. Тем более там полтора километра будет велодорожка. Зимой планируем там лыжную трассу, она будет освещена. Архитекторам дали волю в принятии этого решения. В моем опыте это первый раз, и все приняли, что они там предложили для использования. Вопрос звучал в том, что при любом строительстве метро появляется извлекаемый грунт. Там будет 600 тысяч метров кубических грунта. Это примерный расчет. А нам предлагали полигоны за 50 километров за кольцевой. Мы с целью экономии бюджетных средств…
Екатерина Забенько:
И деньги сэкономили, и новую зону отдыха придумали, и дизайнеры довольны.
Владимир Танкевич:
Условия и предложения района, мы это все согласовывали, – это не только засыпка и выравнивание. Нет. Именно было предложение, чтобы сделать там парк, зону отдыха для всех направлений.
Екатерина Забенько:
Посмотрите, обратятся к вам другие районы города, попросят земли, тоже захотят воспользоваться вашей идеей. Я знаю, что еще одной достопримечательностью Московского района можно назвать новые лавочки, которые появились. Минчане их любят не только за эстетику, но и за функционал. Лавочки очень оригинальные, но на них можно еще и с пользой провести время. Расскажите, пожалуйста.
Татьяна Колядко:
У нас ежегодно ко Дню города и Дню Независимости в каждом районе проводятся зоны благоустройства.
Екатерина Забенько:
Это целый праздник. И с шариками, и пригласили разных мультяшных героев.
Татьяна Колядко:
Был большой праздник. Очень много спортивных мероприятий проходило в День Независимости, ко Дню города были тоже благоустроены территории, установлены эти замечательные скамейки. Это реализация каждого предприятия. Каждое предприятие у нас с какой-то изюминкой подходит и с идеей. Это Год исторической памяти, и мы полностью на каждой скамейке подготовили QR-коды с информацией о лучших достопримечательностях нашего района, начиная от Дома правительства, от образования Советского Союза, мы в этом году будем отмечать его 100-летие, поэтому историческая справка и об этом событии.
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