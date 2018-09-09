Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • Дегустация пиццы и мороженого, выступление известных артистов: сотни зрителей собрал праздник дружбы Беларуси и Италии в Верхнем городе

Дегустация пиццы и мороженого, выступление известных артистов: сотни зрителей собрал праздник дружбы Беларуси и Италии в Верхнем городе

09 сентября 2018 14:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Все дороги ведут в Рим, но сегодня обязательно через Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дегустация пиццы и мороженого, выступление известных артистов: сотни зрителей собрал праздник дружбы Беларуси и Италии в Верхнем городе -1

В Верхнем городе сотни зрителей собрал праздник дружбы Беларуси и Италии. На главной сцене площадки весь день для гостей выступают итальянские и белорусские артисты. Каждый желающий может попробовать кухню разных регионов средиземноморской страны, продегустировать пиццу и мороженое, а также насладиться прекрасным итальянским кофе.

Дегустация пиццы и мороженого, выступление известных артистов: сотни зрителей собрал праздник дружбы Беларуси и Италии в Верхнем городе -4

И сегодня же в Верхнем городке открыли скульптуру-василька. Ветроинсталляцию установили на набережной. Необычный 7-метровый цветок – подарок Минску ко Дню его рождения.

Дегустация пиццы и мороженого, выступление известных артистов: сотни зрителей собрал праздник дружбы Беларуси и Италии в Верхнем городе -7

Дегустация пиццы и мороженого, выступление известных артистов: сотни зрителей собрал праздник дружбы Беларуси и Италии в Верхнем городе -9

Олег Кондрашов, генеральный директор компании по разработке и производству промышленных прототипов:
Есть потенциал по выработке электроэнергии. Может мы реализуем. Возможно будет приходить и заряжать телефоны. Нам нужно было сделать устройство, чтобы оно было эффектное и могло удерживать ураганные ветры.

Дегустация пиццы и мороженого, выступление известных артистов: сотни зрителей собрал праздник дружбы Беларуси и Италии в Верхнем городе -12

Вечером гостей праздника ждет еще один музыкальный подарок – выступление известной группы Мэттью Ли.

Дегустация пиццы и мороженого, выступление известных артистов: сотни зрителей собрал праздник дружбы Беларуси и Италии в Верхнем городе -15

Дегустация пиццы и мороженого, выступление известных артистов: сотни зрителей собрал праздник дружбы Беларуси и Италии в Верхнем городе -17

# Беларусь-Италия # общество # Олег Кондрашов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
От легендарного Т-34 до современных бронеавтомобилей: как День танкиста проходит в Минске ?
09 сентября 2018 13:57

От легендарного Т-34 до современных бронеавтомобилей: как День танкиста проходит в Минске ?

Задать вопрос космонавтам в режиме онлайн: в Ратуше состоялся тематический открытый урок для школьников
09 сентября 2018 13:26

Задать вопрос космонавтам в режиме онлайн: в Ратуше состоялся тематический открытый урок для школьников

Интересные впечатления гарантированы: в Минске с размахом празднуют День танкиста
09 сентября 2018 13:06

Интересные впечатления гарантированы: в Минске с размахом празднуют День танкиста