Дегустация пиццы и мороженого, выступление известных артистов: сотни зрителей собрал праздник дружбы Беларуси и Италии в Верхнем городе

Новости Беларуси. Все дороги ведут в Рим, но сегодня обязательно через Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Верхнем городе сотни зрителей собрал праздник дружбы Беларуси и Италии. На главной сцене площадки весь день для гостей выступают итальянские и белорусские артисты. Каждый желающий может попробовать кухню разных регионов средиземноморской страны, продегустировать пиццу и мороженое, а также насладиться прекрасным итальянским кофе.

И сегодня же в Верхнем городке открыли скульптуру-василька. Ветроинсталляцию установили на набережной. Необычный 7-метровый цветок – подарок Минску ко Дню его рождения.

Олег Кондрашов, генеральный директор компании по разработке и производству промышленных прототипов:

Есть потенциал по выработке электроэнергии. Может мы реализуем. Возможно будет приходить и заряжать телефоны. Нам нужно было сделать устройство, чтобы оно было эффектное и могло удерживать ураганные ветры.