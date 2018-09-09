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Мэр Минска: «Пиво за 1 евро – это обещание надо выполнять»

09 сентября 2018 16:58
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Новости Беларуси. О занятости, зарплатах и ценах, реформе ЖКХ, вторых Европейских играх и не только большое интервью недели с председателем Минского городского исполнительного комитета Андреем Шорцем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева:
Минск готовится принять вторые Европейские игры. Сегодня я слышала рекламу – там действительно будет какое-то невероятное количество гостей, спортсменов. Чем удивлять будете? И осталось в силе ли ваше обещание о том, что пиво будет стоить 1 евро?

Андрей Шорец:
Удивить можем только качественными и профессиональными подготовкой и проведением. Хотим, чтобы все было достойно, на высоком уровне и всем все понравилось – это самое главное. Все объекты проведения практически готовы, мы завершаем строительство тира в этом году, завершаем строительство студенческой деревни. Сейчас активно ведется работа над строительством временной инфраструктуры, то есть над объектами, вспомогательными для проведения Игр. Чемпионата мира по хоккею опыт проведения уже есть, и я думаю, что пиво за 1 евро – это обещание надо выполнять.

Мэр Минска: «Пиво за 1 евро – это обещание надо выполнять»-1

Юлия Огнева:
А Kempinski достроим?

Андрей Шорец:
Достроим.

Юлия Огнева:
Когда?

Андрей Шорец:
Есть указ, сроки. Следующий год.

Юлия Огнева:
То есть все будет по плану?

Андрей Шорец:
Все будет по плану.

Больше подробностей здесь.

# Европейские игры # общество # Андрей Шорец # Юлия Огнева # Фотофакт

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