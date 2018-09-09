Мэр Минска: «Пиво за 1 евро – это обещание надо выполнять»

Новости Беларуси. О занятости, зарплатах и ценах, реформе ЖКХ, вторых Европейских играх и не только большое интервью недели с председателем Минского городского исполнительного комитета Андреем Шорцем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева:

Минск готовится принять вторые Европейские игры. Сегодня я слышала рекламу – там действительно будет какое-то невероятное количество гостей, спортсменов. Чем удивлять будете? И осталось в силе ли ваше обещание о том, что пиво будет стоить 1 евро?

Андрей Шорец:

Удивить можем только качественными и профессиональными подготовкой и проведением. Хотим, чтобы все было достойно, на высоком уровне и всем все понравилось – это самое главное. Все объекты проведения практически готовы, мы завершаем строительство тира в этом году, завершаем строительство студенческой деревни. Сейчас активно ведется работа над строительством временной инфраструктуры, то есть над объектами, вспомогательными для проведения Игр. Чемпионата мира по хоккею опыт проведения уже есть, и я думаю, что пиво за 1 евро – это обещание надо выполнять.