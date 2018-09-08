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Космические пейзажи Беларуси авторства Олега Новицкого и Сергея Плыткевича разместили на заборе парка Челюскинцев

08 сентября 2018 07:40
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Новости Беларуси. «Планета Беларусь»: космические пейзажи и взгляд на столицу с высоты птичьего полета представили известные фотохудожники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Музей под открытым небом в парке Челюскинцев откроется уже 8 сентября. Забор парка стал галереей. Здесь можно будет увидеть и оценить уникальные фотографии, снятые во время полетов космических экспедиций.

Космические пейзажи Беларуси авторства Олега Новицкого и Сергея Плыткевича разместили на заборе парка Челюскинцев-1

Сергей Плыткевич, фотохудожник:
Мы хотим привлечь внимание минчан к тому, что творится за пределами города. Очень и очень это необычно и красиво. Сверху совершенно по-другому воспринимается любой объект. Я думаю, что зрителям это должно быть интересно.

Космические пейзажи Беларуси авторства Олега Новицкого и Сергея Плыткевича разместили на заборе парка Челюскинцев-4

Ольга Смоляк, куратор проекта «Планета Беларусь»:
Неожиданный, совершенно потрясающий проект: Беларусь с (высоты – прим. ред.) птичьего полета, из космоса и со спутника.

Космические пейзажи Беларуси авторства Олега Новицкого и Сергея Плыткевича разместили на заборе парка Челюскинцев-7

Более 100 фотографий Минска из космоса представил знаменитый космонавт Олег Новицкий. А известный фотохудожник Сергей Плыткевич подготовил для минчан и гостей столицы уникальные снимки с вертолетов и самолетов. Выставка будет доступна до сентября 2019 года. 

Космические пейзажи Беларуси авторства Олега Новицкого и Сергея Плыткевича разместили на заборе парка Челюскинцев-10

# Космос # Культура # Сергей Плыткевич # Ольга Смоляк

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