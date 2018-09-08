Космические пейзажи Беларуси авторства Олега Новицкого и Сергея Плыткевича разместили на заборе парка Челюскинцев

Новости Беларуси. «Планета Беларусь»: космические пейзажи и взгляд на столицу с высоты птичьего полета представили известные фотохудожники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Музей под открытым небом в парке Челюскинцев откроется уже 8 сентября. Забор парка стал галереей. Здесь можно будет увидеть и оценить уникальные фотографии, снятые во время полетов космических экспедиций.

Сергей Плыткевич, фотохудожник:

Мы хотим привлечь внимание минчан к тому, что творится за пределами города. Очень и очень это необычно и красиво. Сверху совершенно по-другому воспринимается любой объект. Я думаю, что зрителям это должно быть интересно.

Ольга Смоляк, куратор проекта «Планета Беларусь»:

Неожиданный, совершенно потрясающий проект: Беларусь с (высоты – прим. ред.) птичьего полета, из космоса и со спутника.