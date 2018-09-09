Андрей Шорец рассказал, почему Минск можно считать городом, дружественным велосипедистам

Новости Беларуси. О занятости, зарплатах и ценах, реформе ЖКХ, вторых Европейских играх и не только большое интервью недели с председателем Минского городского исполнительного комитета Андреем Шорцем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева:

Минск можно ли назвать сейчас городом, дружественным велосипедистам? Вы часто ездите на велосипеде или, может быть, пешком гуляете?

Андрей Шорец:

Хотелось бы больше. Мы постепенно повышаем уровень велосипедизации. У нас 220 километров велодорожек, из которых 27 – стационарная велодорожка. Если посмотреть, она с каждым годом загружается все больше и больше. Я не говорю, что там пробки. Но на выходных там действительно большой поток велосипедистов.