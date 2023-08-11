«Спортивная сфера стала политизирована». Политолог Александр Шпаковский объяснил необходимость Игр стран СНГ

Григорий Азаренок и Александр Шпаковский в эфире «Соловьев LIVE».
Григорий Азаренок, СТВ:
В Беларуси сейчас праздник не просто спорта, но и здравомыслия, адекватности и просто человеческих отношений. Правильно?
Александр Шпаковский, политолог:
Совершенно было очевидно с момента попыток международной изоляции Беларуси и России со стороны стран коллективного Запада, которые стали верховодить и в спортивных структурах, то есть выдавили оттуда все принципы Кубертена, особенно в части, касающейся оценок, что спорт – это аполитичная сфера, спорт объединяет, а не разъединяет. Все это было просто-напросто вычищено. Спортивная сфера стала политизирована.
Мы первые с этим столкнулись, когда у Беларуси абсолютно противоправно отняли чемпионат мира по хоккею 2021 года. Страны Запада, недовольные исходом президентских выборов в нашей стране, организовали внутри Всемирной федерации хоккея такую атмосферу и такую кампанию травли, что честно выигранный Беларусью чемпионат, право на его проведение было отменено и соревнование было перенесено в Латвию.
Александр Шпаковский:
С точки зрения здравого смысла, международного спортивного права, это не поддается никакой логике, никакому объяснению. Невозможно подвести под это какую-то правовую базу, потому что с одной стороны на чаше весов мы имеем политическое событие, имеющее отношение в первую очередь к внутренней жизни (президентские выборы), а с другой стороны мы имеем спортивные соревнования. Как эти аспекты связаны между собой, объяснить никто толком не удосужился, да они и не собирались.
Просто-напросто мы понимаем, что в международных структурах пока, увы, задает тон коллективный Запад, который пытается использовать свое влияние в том числе и для достижения политических целей. Вот, забрали чемпионат мира по хоккею, хотя мы провели в свое время лучший в истории чемпионат мира по хоккею 2014 года. Это не моя оценка, это зарубежные коллеги, спортивные функционеры. Мы здесь не спорт ведь собрались обсуждать.
С началом СВО белорусских и российских спортсменов стали подвергать дискриминации. Еще и до этих событий паралимпийскую сборную России лишали возможности выступать на соревнованиях, и наш белорус Фомочкин поднял российский флаг, когда у белорусов была такая возможность. Ну и, естественно, в этой связи многие другие государства, глядя на беспредел, который происходит в сфере спорта, стали задумываться о необходимости проведения неких альтернативных форматов спортивных состязаний. Одним из таких форматов являются соревнования стран СНГ.
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