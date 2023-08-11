«Спортивная сфера стала политизирована». Политолог Александр Шпаковский объяснил необходимость Игр стран СНГ

Григорий Азаренок и Александр Шпаковский в эфире «Соловьев LIVE».

Григорий Азаренок, СТВ:

В Беларуси сейчас праздник не просто спорта, но и здравомыслия, адекватности и просто человеческих отношений. Правильно?

Александр Шпаковский, политолог:

Совершенно было очевидно с момента попыток международной изоляции Беларуси и России со стороны стран коллективного Запада, которые стали верховодить и в спортивных структурах, то есть выдавили оттуда все принципы Кубертена, особенно в части, касающейся оценок, что спорт – это аполитичная сфера, спорт объединяет, а не разъединяет. Все это было просто-напросто вычищено. Спортивная сфера стала политизирована.

Мы первые с этим столкнулись, когда у Беларуси абсолютно противоправно отняли чемпионат мира по хоккею 2021 года. Страны Запада, недовольные исходом президентских выборов в нашей стране, организовали внутри Всемирной федерации хоккея такую атмосферу и такую кампанию травли, что честно выигранный Беларусью чемпионат, право на его проведение было отменено и соревнование было перенесено в Латвию.