Особенно понравится здесь семьям с детьми. В Логойске началось строительство многоквартирного дома

Новости Беларуси. Уплотнение жилой застройки и наведение порядка. В Логойске приступили к возведению многоквартирного дома на улице Школьной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Четыре этажа, два подъезда, 40 квартир – жилплощадь в новом доме получат очередники. Особенно понравится здесь семьям с детьми – рядом находится гимназия и детский сад. Предусмотрены и арендные квартиры для представителей силовых структур. Завершить строительство дома планируется уже в декабре 2023 года.

Евгений Гайдук, директор УКС Логойского района:

Ранее на месте застройки размещались старые хозяйственные постройки, которые ранее использовались гражданами для хранения инвентаря и дров. Однако сегодня все жилые дома подключены к центральной системе отопления, и такой нужды сегодня нет. Поэтому было принято решение в рамках уплотнения застройки, о наведении порядка, возведении многоквартирного жилого дома.