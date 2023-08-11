Поступления в бюджет Минска увеличатся на 39 млн рублей. Куда пойдут средства?

Новости Беларуси. Поступления в бюджет Минска увеличатся на 39 миллионов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Такие изменения озвучили на 46-й внеочередной сессии Мингорсовета.
Новости Беларуси. Поступления в бюджет Минска увеличатся на 39 миллионов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Такие изменения озвучили на 46-й внеочередной сессии Мингорсовета.
Так, 29 миллионов рублей поступят за счет изменения расчетной базы по налогу на недвижимость, еще 10 – за счет увеличения налога на игорный бизнес. Кроме того, благодаря сэкономленным средствам в столичном бюджете появилась возможность перераспределить некоторые суммы на другие сферы. Так, выплаты направят на жилищно-коммунальное хозяйство: это ремонт уличной сети, кровель, придомовых территорий и озеленение города.
Игорь Русакевич, председатель постоянной комиссии Минского городского совета депутатов по экономическому развитию, финансам и бюджету:
Второй получатель средств – это социальная сфера: образование и здравоохранение. В том числе увеличены средства на капитальные ремонты учреждений образования. Одно из крупных направлений – это на увеличение закупки материальной базы и ремонт пищеблоков наших средств образования.
Обсудили на сессии и вопрос присвоения названий новым улицам. В частности, на территории многофункционального комплекса «Северный берег».
Георгий Кушняров, председатель постоянной комиссии Минского городского совета депутатов по образованию, науке, культуре и спорту:
Очень хотелось, чтобы улицы Минска носили названия действительно заслуженных людей, которые внесли весомый вклад в развитие Минска. У нас появится улица имени Иосифа Лангбарда, Александра Войнова, Павла Масленикова, Виталия Цвирко.
Кроме того, в ходе сессии депутаты скорректировали инвестиционную программу Минска, а также перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту. В их числе 95-я и 161-я средние школы, 10-я, 15-я и 11-я городские поликлиники.