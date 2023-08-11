Поступления в бюджет Минска увеличатся на 39 млн рублей. Куда пойдут средства?

Новости Беларуси. Поступления в бюджет Минска увеличатся на 39 миллионов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Такие изменения озвучили на 46-й внеочередной сессии Мингорсовета.

Так, 29 миллионов рублей поступят за счет изменения расчетной базы по налогу на недвижимость, еще 10 – за счет увеличения налога на игорный бизнес. Кроме того, благодаря сэкономленным средствам в столичном бюджете появилась возможность перераспределить некоторые суммы на другие сферы. Так, выплаты направят на жилищно-коммунальное хозяйство: это ремонт уличной сети, кровель, придомовых территорий и озеленение города.

Игорь Русакевич, председатель постоянной комиссии Минского городского совета депутатов по экономическому развитию, финансам и бюджету:

Второй получатель средств – это социальная сфера: образование и здравоохранение. В том числе увеличены средства на капитальные ремонты учреждений образования. Одно из крупных направлений – это на увеличение закупки материальной базы и ремонт пищеблоков наших средств образования.

Обсудили на сессии и вопрос присвоения названий новым улицам. В частности, на территории многофункционального комплекса «Северный берег».