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В Минске зарегистрировали городское отделение партии «Белая Русь»

11 августа 2023 15:55
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Новости Беларуси. В Минске официально зарегистрировали городское отделение партии «Белая Русь», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске зарегистрировали городское отделение партии «Белая Русь»-1

Вручение свидетельства прошло в главном управлении юстиции Мингорисполкома. Отметим, городское отделение партии было создано в столице в конце июля. Его возглавил председатель Мингорсовета Андрей Бугров. Такое решение было принято на учредительной конференции. Сейчас ведется прием заявлений на вступление в партию.

В Минске зарегистрировали городское отделение партии «Белая Русь»-4

Андрей Бугров, председатель Минского городского отделения партии «Белая Русь»:
Партия направлена на защиту интересов жителей не только жителей столицы, но и всей нашей страны. Мы будем делать все, чтобы сохранить то самое лучше, что было, есть в нашей Беларуси. И те наши планы, которые уже намечены, будут направлены на защиту интересов жителей города, на защиту интересов трудовых коллективов, на развитие экономики и сохранение исторической памяти нашей культуры.

В Минске зарегистрировали городское отделение партии «Белая Русь»-7

Одна из главных задач партии – построение справедливого, успешного и суверенного общества и государства. А защита граждан – приоритет «Белой Руси».

# Белая Русь # общество # Андрей Бугров # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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