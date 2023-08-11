В Минске зарегистрировали городское отделение партии «Белая Русь»

Вручение свидетельства прошло в главном управлении юстиции Мингорисполкома. Отметим, городское отделение партии было создано в столице в конце июля. Его возглавил председатель Мингорсовета Андрей Бугров. Такое решение было принято на учредительной конференции. Сейчас ведется прием заявлений на вступление в партию.

Андрей Бугров, председатель Минского городского отделения партии «Белая Русь»:

Партия направлена на защиту интересов жителей не только жителей столицы, но и всей нашей страны. Мы будем делать все, чтобы сохранить то самое лучше, что было, есть в нашей Беларуси. И те наши планы, которые уже намечены, будут направлены на защиту интересов жителей города, на защиту интересов трудовых коллективов, на развитие экономики и сохранение исторической памяти нашей культуры.