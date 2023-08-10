«Там мальчишки совсем, которые воюют». Что вдохновляет Елену Ветеръ на написание произведений?

Елена Ветеръ, певица, поэтесса, общественный деятель, участник агитбригады «Звездный десант»:

Вы знаете, я езжу в зону СВО с прошлого года, я начала ездить туда самостоятельно добровольцем, уехала туда на месяц в Донецк. Там находилась с командой «Проверенные люди», с родительским комитетом мобилизованных Тульской области. И мы помогали в госпиталях. Везде, где можно помогать, мы. Потом уже вот я попала в команду «Звездный десант» и столкнулась со своими коллегами, с неравнодушными артистами, которые не могут пройти мимо того, что происходит, и просто без какой-либо материальной поддержки, просто безбыши, которые собираются и едут туда. Девочка наша, скрипачка совершенно молодая, которая вот собирается и едет туда, мама пятерых детей, гильдия каскадеров у нас, заслуженные артисты с огромной фильмографией, наш командир Алексей Огурцов, казачество наше, Петр и Мария Суховы, когда Леуш Любич с нами.

Когда приезжаешь туда и видишь глаза бойцов, мальчишек где-то. У меня песня есть «Ты в мире не один, я помогу, я мама». И мы плачем вместе. Потому что там мальчишки совсем, которые воюют. Вот знаете, многие говорят: да они там за деньги туда идут, потому что хорошая материальная помощь для семей – неправда. Они идут туда именно защищать родину. Где-то есть какие-то проблемы юридические, но они там находятся и никуда не уходят. Они там до конца. И вернутся они с победой.

Поэтому я, конечно, в полном восторге от этих мальчишек. И вот все, что от нас зависит (от команды «Звездный десант»), мы будем ездить и помогать. Сколько мы сможем, сколько это нужно. В общем, всей страной. И тыл, и фронт едины, мы вместе. Как и в песне у нас поется: «Мы вместе, мы «Звездный десант».

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