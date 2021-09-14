«Спорт и политика сейчас перепутались». Вячеслав Хоронеко об Олимпиаде, санкциях и скандале с Тимановской

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Сергей Канашиц, редактор отдела спорта издательского дома «Беларусь сегодня», и Вячеслав Хоронеко, мастер спорта международного класса, легенда гиревого спорта, многократный чемпион и рекордсмен мира и Книги рекордов Гиннесса. Юлия Бешанова, СТВ:

Говорить мы сегодня будем о теме, которая, мне кажется, не так давно еще не интересовала столько людей, как интересует сейчас. Спорт прочно вошел в нашу жизнь – к сожалению, не всегда со знаком «плюс». Еще недавно мы все говорили о том, что спорт вне политики. Анализируя события последних недель, месяцев, громкие скандалы, сейчас мы можем сказать о том, что спорт вне политики? Спорт и политика сейчас перепутались

Вячеслав Хоронеко, мастер спорта Беларуси международного класса по гиревому спорту:

Я думаю, что не можем. Спорт с политикой связан. Хотелось бы, чтобы спорт был вне политики. Сейчас складывается такая ситуация, что спорт и политика так сейчас перепутались, что никак без политики здесь. Юлия Бешанова:

Это сказывается на спортсменах, на результатах, когда такое давление оказывают на нас? Вячеслав Хоронеко:

Я думаю, что где-то на моральном сказывается. Но если ты настоящий спортсмен, если ты готовишься, у тебя есть цель, тебе создали условия, я думаю, что не сказывается. Юлия Бешанова:

Что касается «бить и выгораживать». Скандальный перенос чемпионата мира по хоккею из Минска, недавние санкции против Федерации хоккея, хотя мы понимаем, что не совсем против Федерации. До чего еще могут дойти в этой санкционной политике именно в спорте? Россия уже не первый год под флагом не может выступать своим. Нам это тоже грозит? Что будет дальше? О санкциях в отношении Дмитрия Баскова: это был удар. У человека есть свое четкое мнение Вячеслав Хоронеко:

Я думаю, что может быть надо, как говорится, поговорка – готовься к худшему, надейся на лучшее, потому что это нонсенс. Сейчас вот эти санкции против нашего председателя национальной федерации хоккея. Я скажу, что это удар. Во-первых, санкции. У человека есть свое четкое мнение. Был этот скандал. Ничего нигде конкретно не доказано – был он там, не был он там, что он там говорил. Все как-то вот так – вокруг да около. Но тем не менее санкции последовали. И сейчас очень тонкая ситуация. Что значат санкции? Отстранили председателя от работы везде – и на национальном уровне, и на международном. Если внутри страны он будет продолжать, допустим, то, может, просто санкции последуют против самой сборной. А санкции против сборной – это вообще отстранение от всех участий. «Им нужен формальный повод, как с Дмитрием Басковым». Что сейчас происходит в мире спорта? Рассказал Сергей Канашиц Юлия Бешанова:

То есть по всем практически видам спорта? Вячеслав Хоронеко:

Да. Начиная от юношей, юниоров на всех международных соревнованиях, и заканчивая взрослыми. Это нужно продумать действительно.

Сергей Канашиц, редактор отдела спорта издательского дома «Беларусь сегодня»:

Бьют там, где побольнее, всегда. Юлия Бешанова:

То есть мы сильные в хоккее. Сергей Канашиц:

Для нас это любимый вид спорта, для многих людей. Допустим, в Беларуси сейчас, на данный момент, биатлон и хоккей – это виды спорта, которыми интересуется большая часть страны, не только любители спорта (читайте далее). О спортсменах из России: они не ломаются. Сейчас на них давят, но они берут медали Вячеслав Хоронеко:

Сейчас предполагалось, но, слава богу, здравый смысл восторжествовал, что вообще наших олимпийцев (шли такие разговоры) не пустить даже на эту Олимпиаду. А сейчас идет разговор, что на зимней Олимпиаде мы тоже не будем выступать под своим флагом. Юлия Бешанова:

То есть это на полном серьезе уже обсуждается? Вячеслав Хоронеко:

Да, уже обсуждается такой вопрос, и к этому надо быть готовыми. Кто его знает, как оно будет. Как Россия – они не ломаются. Вот сейчас как на них давят, но они берут медали. Сенсационно взяли в гимнастике, мужчины взяли. А женщины? Как Америка наехала: мол, это нечестно. Ребята, давайте смотреть правде в глаза. Слабее вы были. Но они не могут этого признать. Юлия Бешанова:

А что касается вот этого многообсуждаемого скандала с Тимановской, для нас это было неожиданно, такого в истории спортивной Беларуси еще не было, чтобы спортсменка фактически ушла из сборной. Что это было? Об инциденте с Тимановской на Олимпиаде: Запад уцепился за это, они это раздули

Вячеслав Хоронеко:

Вот как я вижу, я в спорте много уже, пусть даже не в олимпийском виде спорта, но все равно. Неважно, сказали ей, не сказали накануне, она давила на то, что «меня не предупредили, меня поставили в этот…» Даже если нет, во времена Советского Союза (много соревнований было во времена Советского Союза) такое даже не обсуждалось. Подходит тренер, говорит: сегодня такая ситуация – кто-то сломался, кто-то не может – ты выступи за эстафету. Юлия Бешанова:

Родина сказала «надо». Вячеслав Хоронеко:

Вы же понимаете, эти девочки выстрадали именно этот забег. Это же было не просто так – взяли и поехали. Были отборочные соревнования. Это мечта любого спортсмена, может, единственная в жизни – просто попасть, даже не выиграть, просто попасть. Она не думала о них троих, этих девочках. Она думала о себе. И потом у нас пробежала девочка. Сергей Канашиц:

Бежала Эльвира Герман, она барьеристка. Вячеслав Хоронеко:

Ну да. У нее тоже не профильный вид. Она пробежала. Юлия Бешанова:

Это вообще не профильный вид спорта. Сергей Канашиц:

Бег, но с барьером – это совершенно другое, другая техника бега. Вячеслав Хоронеко:

То есть ты подставила мало того что страну, ты подставила в первую очередь своих партнерш, подставила девочек. Хорошо, что они так сильно не отзывались негативно.

Сергей Канашиц:

Вся команда ее отторгла. Ни для кого не секрет, что вся команда ее отторгла, не поняла этот поступок. Для них самих это было некоторым шоком. Но там оказалась дама без тормозов. Плюс к тому ей стали вливать в уши то, что нужно делать вильнюсские и польские центры, и дальше это все получилось так, как получилось. Дальше ее просто взяли в оборот. Я думаю, что сейчас эта бедная Тимановская, сидя там, на чужбине, очень переживает. Думаю, что жалеет о том, что сделала. Юлия Бешанова:

Есть шанс, что она продолжит карьеру в другой национальной сборной при таком раскладе? Сергей Канашиц:

А как себе представляете – запусти чужую курицу в другой курятник. Что там будут делать? Вячеслав Хоронеко:

Петух заклюет. Сергей Канашиц:

Ее там будут клевать и бить. Зачем им конкуренция? Вячеслав Хоронеко:

Если бы она гений была. Ну что такое гений? Он выживет. Юлия Бешанова:

Эмоциональный человек – это первое.

Вячеслав Хоронеко:

Она хорошая, она перспективная, но не более того. Хорошая, перспективная спортсменка. Она ничего не добилась конкретного. Смотрите, как уцепились, как уцепился действительно Запад и как они это раздули. Сейчас даже бронза Недосекова, еще что-то – это уже на второй план отошло. Вот этот скандал. К чему все сводится? Как плохо в Беларуси. Юлия Бешанова:

Это экспромт был? Вячеслав Хоронеко:

Нет, смотрите. На фоне спортсменки – смотрите, как плохо в Беларуси – очередной спортсмен, очередной человек хочет уехать из этой страны. Понимаете, как все закручено? Скандал на Олимпиаде планировался? Мнение редактора издательского дома «Беларусь сегодня» Сергея Канашица Юлия Бешанова:

Раньше допинговыми скандалами пытались оказывать давление, сейчас как-то с допингами дело поутихло. Нет таких громких.

Вячеслав Хоронеко:

Допинг – это все равно такая тема, она живая и сейчас. Дело в том, что почему-то больше в допинге давят тех же россиян, тех же нас. Почему Америка, почему Англия? У них меньше… Юлия Бешанова:

В продолжение темы Тимановской и спортсменов, которые уехали. К сожалению, это не единичный случай. Спортсмены, которые по тем или иным, в основном политическим, причинам покинули перед этим, тут имели возможности заниматься, ездить на соревнования, всякие другие материальные блага имели. Что приводит к тому, что спортсмен так резко «переобувается», перестает воспринимать гимн, флаг? Почему? Вроде бы как здесь их ценят, любят, создают условия. Что меняется? Очень большие средства вкладываются в спортсменов. Если ты резко уходишь, отдай то, что тебе дало государство Вячеслав Хоронеко:

Я этого не понимаю. Во-первых, у вас был вопрос – как вообще повлияло? Заметьте, уехали в основном спортсмены, которые сейчас уже неактивные, уже не участвуют – Герасименя, Кравченко, они уже все потихоньку сходят. Кстати, пример – Левченко. Наша сборная и без нее нормально выступила, четвертое место заняли. Юлия Бешанова:

Может быть, с ней первое было бы? Сергей Канашиц:

Вряд ли. К тому же она в последние годы не сильно горела желанием играть за сборную – у нее то травмы, то сборы.

Юлия Бешанова:

Но позиционируют именно так, что уехали лучшие. Вячеслав Хоронеко:

А то, что они уезжают, и та же Герасименя. Да, заслуг никто не отнимает, это великая спортсменка, она добилась очень многого. Сергей Канашиц:

Не великая. Она даже олимпийской чемпионкой не была. Вячеслав Хоронеко:

Не великая, но много чего добилась, очень хорошая спортсменка. Но когда ты все, и тебе государство… Все другие спортсмены чего-то добивались, получали за это и квартиры, и машины, и хорошие сборы у них были. Юлия Бешанова:

То есть не обижает государство? Вячеслав Хоронеко:

Да вы что, очень большие средства вкладываются в спорт и конкретно в спортсменов. Мне кажется, ее частично тоже использовали. И когда ты резко начинаешь, уходишь: типа такого – вот такое плохое государство, такой плохой Президент. Хорошо, отдайте то, что вы взяли, вам это не надо. Вы взяли из рук этого ненавистного государства это все. Юлия Бешанова:

А кто-нибудь отдал? Вячеслав Хоронеко:

Никто.