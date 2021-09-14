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Курировал пастырей, учился в Польше. Что ещё известно о новом лидере католиков Беларуси

14 сентября 2021 14:58
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Новости Беларуси. В Беларуси новый глава католической церкви. Архиепископом Минско-Могилевской архиепархии назначен Юзеф Станевский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курировал пастырей, учился в Польше. Что ещё известно о новом лидере католиков Беларуси-1

Ранее он занимал должность епископа-помощника Гродненской епархии. Станевский родом из Гродненской области. Ему 52 года. В священники был рукоположен в 1995 году. Учился в Люблинском католическом университете в Польше. Был преподавателем, ректором гродненской семинарии, судьей и помощником викария Межепархиального суда первой инстанции, курировал пастырское образование молодых священников.

Курировал пастырей, учился в Польше. Что ещё известно о новом лидере католиков Беларуси-4

После отставки Тадеуша Кондрусевича с поста главы Римско-католической церкви Беларуси временным апостольским администратором был епископ Казимир Великоселец.

# Католики Беларуси # общество # Юзеф Станевский # Казимир Великоселец # Тадеуш Кондрусевич # Фотофакт

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