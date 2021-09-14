Курировал пастырей, учился в Польше. Что ещё известно о новом лидере католиков Беларуси

Ранее он занимал должность епископа-помощника Гродненской епархии. Станевский родом из Гродненской области. Ему 52 года. В священники был рукоположен в 1995 году. Учился в Люблинском католическом университете в Польше. Был преподавателем, ректором гродненской семинарии, судьей и помощником викария Межепархиального суда первой инстанции, курировал пастырское образование молодых священников.