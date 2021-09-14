Курировал пастырей, учился в Польше. Что ещё известно о новом лидере католиков Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси новый глава католической церкви. Архиепископом Минско-Могилевской архиепархии назначен Юзеф Станевский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси новый глава католической церкви. Архиепископом Минско-Могилевской архиепархии назначен Юзеф Станевский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее он занимал должность епископа-помощника Гродненской епархии. Станевский родом из Гродненской области. Ему 52 года. В священники был рукоположен в 1995 году. Учился в Люблинском католическом университете в Польше. Был преподавателем, ректором гродненской семинарии, судьей и помощником викария Межепархиального суда первой инстанции, курировал пастырское образование молодых священников.
После отставки Тадеуша Кондрусевича с поста главы Римско-католической церкви Беларуси временным апостольским администратором был епископ Казимир Великоселец.