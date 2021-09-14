«Им нужен формальный повод, как с Дмитрием Басковым». Сергей Канашиц рассказал, что сейчас происходит в мире спорта

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Сергей Канашиц, редактор отдела спорта издательского дома «Беларусь сегодня», и Вячеслав Хоронеко, мастер спорта международного класса, легенда гиревого спорта, многократный чемпион и рекордсмен мира и Книги рекордов Гиннесса. «Всегда через спорт страны продвигали свою идеологию»

Сергей Канашиц, редактор отдела спорта издательского дома «Беларусь сегодня»:

Слава [Вячеслав Хоронеко – прим. ред.] очень хорошо сказал, что сейчас все очень перепуталось и трудно понять вообще, где спорт, а где политика. Я считаю, что политика и спорт всегда были связаны во все времена, кроме времен Пьера де Кубертена, когда он говорил, что главное – не победа, а участие. Тогда реально спорт был спортом. Потом, во времена холодной войны Советского Союза, спорт – это большая индустрия, в том числе идеологическая, и всегда через спорт страны продвигали свою идеологию. Победа означала, что наша идеология лучше. Так было всегда, поэтому происходили такие спортивные войны между СССР и США, Великобританией и все, что с этим связано. Но тогда все-таки были бойкоты там. Сборная СССР и соцлагерь… Юлия Бешанова, СТВ:

Рамки приличия соблюдались же. Сергей Канашиц:

Не ездили в Лос-Анджелес, они не приезжали к нам в Москву. Но все равно были какие-то рамки приличия, не шла игра в одни ворота, как это делается сейчас. Когда сейчас говорят, что «мы хотим спорта вне политики», в это не вкладывается, что, мол, спорт и политика совершенно отдельно, потому что на данном этапе это совершенно невозможно. Вкладывается в это понятие, что «давайте будем хотя бы минимально честными и не будем бить одних и выгораживать всегда других». В Беларуси биатлон и хоккей – это виды спорта, которыми интересуется большая часть страны Сергей Канашиц:

В Беларуси сейчас, на данный момент, биатлон и хоккей – это виды спорта, которыми интересуется большая часть страны, не только любители спорта. Биатлон смотрят домохозяйки, и хоккеем, поверьте, тоже интересуются многие, особенно когда играет наша сборная на чемпионате мира. Я знаю точно, что со всех регионов люди готовы были ехать в Минск на чемпионат мира. И для многих это оказалось достаточно большой трагедией. «Спорт и политика сейчас перепутались». Вячеслав Хоронеко об Олимпиаде, санкциях и скандале с Тимановской. Подробнее здесь Юлия Бешанова:

Личной трагедией. Сергей Канашиц:

Да, потому что они готовы были брать детей, жен и ехать сюда – снимать квартиру и провести здесь красиво. Отпуска люди брали специально под чемпионат мира. Естественно, это происходит. Но Россия, бедная Россия – и в хвост и в гриву уже эти чиновники. Но их все равно не сломают. Ну, слушают они Чайковского вместо гимна российского.

Вячеслав Хоронеко, мастер спорта Беларуси международного класса по гиревому спорту:

Но медали берут все равно. Сергей Канашиц:

Все равно, да. От этого они только крепче становятся. Я думаю, что у нас тоже дух только закалится. Юлия Бешанова:

Как с этим бороться? Суды какие-то, обращения в какие-то международные инстанции… Сергей Канашиц:

А чьи суды там? Юлия Бешанова:

Что делать? Они лишили Россию флага, гимна, они хотят сделать большую державу безликой Сергей Канашиц:

Надо, я думаю, держать свою позицию, крепко держать свою позицию, потому что сила, как известно, в правде, а правда в этой ситуации за нами. Формально Россию лишили флага, лишили гимна, то есть ее просто хотят обезличить. Это очень для них важно – сделать большую спортивную (и не только – политическую) державу безликой. На таком огромном фронте, как спортивный фронт, за которым следит весь мир, они считают это своей победой. Любая победа рано или поздно для них обернется большим поражением в этом плане, я считаю.

Юлия Бешанова:

Вы были на Олимпиаде, вы видели состояние наших спортсменов. Перед Олимпиадой была травля в соцсетях, писали спортсменам гадости, нелицеприятные вещи. Насколько это сказывалось на моральном духе? Или это все уходило в сторону – никто ни на что не реагировал? О давлении на спортсменов на Олимпиаде: «Где-то на результатах это сказалось» Сергей Канашиц:

Нет, конечно, на это же и было рассчитано. Спортсмены по своей сути люди сильные – и духовно, и физически, но все-таки характеры у всех разные. Кто-то, допустим, как Макс Недосеков… Юлия Бешанова:

Озлобился и выстрелил. Сергей Канашиц:

… на это плевал со своей рекордной высоты. Его это, может, и подбадривало еще. Есть другие, особенно когда мы говорим о девушках. Они, конечно, к этому относятся более болезненно. Я думаю, на них это в некоторой степени влияло. Но есть тренеры, с другой стороны, которые должны были своих подопечных оградить от этого каким-то образом, объяснить им в конце концов, что происходит и почему так происходит. Мое личное мнение, что все равно где-то на результатах это сказалось. Скандал планировался, но не с Тимановской. Скандал с ней подвернулся под руку Сергей Канашиц:

Я думаю, что скандал планировался, безусловно, но не с Тимановской. Скандал с Тимановской подвернулся под руку. Юлия Бешанова:

То есть грамотно его использовали. «Им нужен формальный повод, как с Дмитрием Басковым произошло»

Сергей Канашиц:

Я думаю, что там был какой-то дополнительный план, благо там было кому этот план осуществлять. В команде было несколько кандидатов, не буду сейчас озвучивать их фамилии. Я думаю, что план был. Но так получилось, что Тимановская подвернулась им под руку сама, они просто этим грамотно воспользовались. А зачем им этот скандал был нужен? Для того, чтобы разыграть свою следующую карту. Следующая карта разыгрывается в Международном олимпийском комитете. Им нужен формальный повод, как с Дмитрием Басковым произошло, – человек, который высказал свою гражданскую позицию, подвергся за это пятилетней дисквалификации. Для меня это дикость вообще. Как такое возможно? Юлия Бешанова:

Такое было в истории спорта – такие инциденты? Сергей Канашиц:

Сейчас происходят такие инциденты, которых не было и не будет, дай бог, никогда. И вот Тимановская – то же самое – может стать формальным поводом для того, чтобы дисквалифицировать, скажем, Национальный олимпийский комитет по вот этому надуманному поводу, скажем, лишить нас флага, опять же, поставить перед нами какие-то нереальные, невыполнимые условия или просто оказывать большое давление. Допинг есть везде, а наказывают только Россию Сергей Канашиц:

Вы правильно заметили, просто сейчас акцент сместился на политику больше, раньше был тот же самый инструмент влияния, но он был допинговый. Ни для кого не секрет, что американские (Тарпищев однажды назвал сестер Уильямс братьями, и его потом очень сильно порицали). Про тех же сестер Уильямс и остальных американских «терминаторов», назовем их так. Понятно же, что это «бройлеры». Вскормленные спортивные «бройлеры». При этом у них якобы нет никаких запрещенных препаратов. Смешно. Но у них есть медицинская справочка, выданная доктором, о том, что им разрешено официально употреблять запрещенные препараты. Как? Астматики норвежские, биатлонисты. Норвегия вроде здоровая страна. Чистый воздух, лес, мороз – одни астматики. Юлия Бешанова:

Астматики – это кандидаты на Паралимпиаду? Вячеслав Хороненко:

Да. Если у тебя есть какие-то вопросы со здоровьем, есть Паралимпиада. Я вообще не понимаю, как это – астматик, у него есть справка, он может бежать.

Сергей Канашиц:

При этом, конечно, никто не выгораживает Россию. Там есть допинг, это не секрет. Но он есть везде, а наказывают только Россию. Вячеслав Хороненко:

Давайте тогда уже справедливо – и тех, и тех тогда. Наши сегодняшние спортсмены думают, что они незаменимы и без них мир рухнет, в том числе вся страна Сергей Канашиц:

Я думаю, что, например, гораздо больше надо уделять внимания, кроме физического воспитания спортсменов, патриотическому, проводить идеологические разговоры. Юлия Бешанова:

А как это делать? Все-таки они заняты – тренировки, сборы. Сергей Канашиц:

Тренер должен этим заниматься. Он для спортсмена порой заменяет родителей – маму и папу вместе. То, что он вкладывает, в том числе и в мозги, в голову спортсмена, во многом тот так и смотрит на мир. Понимаете, в чем большая проблема наших сегодняшних спортсменов? В том, что они думают и даже в этом убеждены, что они незаменимы и без них мир рухнет, в том числе и вся страна. А ведь они не производят никакой продукции. Вся их польза заключается в том… Юлия Бешанова:

В нашей гордости, когда они стоят на пьедестале. Сергей Канашиц:

Да. Чтобы они завоевывали медали, делали рекорды и популяризировали страну. Вот их основная задача, и ради этого в них вкладываются большие деньги. Учитель учит, доктор лечит, спортсмен завоевывает награды. Для себя,безусловно, – он за это получает деньги, но то, что он делает, он делает для страны. Это они должны прекрасно понимать. Юлия Бешанова:

Если такое количество взрослых спортсменов считают себя незаменимыми и в какой-то степени они отойдут от дел, насколько у нас сейчас детско-юношеский спорт хорошо развит? И есть ли для этого условия, чтобы пришла смена действительно достойная? Следующая Олимпиада, которая через два года, насколько мы будем к ней готовы, дай бог, под своим флагом и со своим гимном? «Молодежь есть, подрастает, и в Токио это было видно»

Сергей Канашиц:

Хорошая смена подрастает. Вы посмотрите – в хоккее. Насколько сейчас огромное внимание стали уделять именно подрастающей смене, молодежному хоккею, насколько Министерство спорта этим озаботилось, они во многом переделывают, а это всегда болезненный процесс – переделывать уже, казалось, выстроенную схему, которая стала давать сбои, причем очень серьезные, как мы видим. И сейчас процесс налаживается. Молодежь есть, подрастает, и в Токио это было видно, что многие были дебютные. Может поэтому – кто-то переволновался, не хватило опыта, не обросли «мясом» атлетическим, образно говоря. Они еще цыплята, но они подрастут. В Париже и Лос-Анджелесе, лично я в этом не сомневаюсь, у нас будут и новые имена, и выступления будут гораздо более успешными. Юлия Бешанова:

То есть мы не многое потеряли, когда лишились той части? Сергей Канашиц:

Мы приобрели, а не потеряли. Вячеслав Хоронеко:

Не гениев лишились. Или спортсмены, которые уже закончили, на сходе были, в основном все ушли. Сергей Канашиц:

К тому же гораздо важнее моральная атмосфера, которая в спорте творилась. Зерна от плевел – произошло такое отделение. И урожай, стало быть, должен быть гораздо лучше. Юлия Бешанова:

Давайте поговорим о футболе. Не так давно Президент общался с футболистами. Страну всколыхнула новость, что им урежут зарплаты до 8 000 (вы, наверное, тоже читали). Бурное обсуждение в интернете, какие они бедные, несчастные. Урежут до восьми – сколько же у них было? Расскажите, что же там происходит? Почему мы видим такие результаты? «Давайте сделаем хотя бы так, чтобы нам, глядя на футболистов сборной национальной, не было стыдно»

Сергей Канашиц:

Все сразу ужаснулись, как же они будут выживать, каким же слоем они станут мазать икру на свой хлебушек? Слава, как ты относишься к футболистам? Вячеслав Хоронеко:

Может, без икры. Тогда им придется маслом обходиться, я хотел сказать образно. Сергей Канашиц:

Как говорил Александр Васильевич Медведь, легенда борьбы, трехкратный олимпийский чемпион, у него есть прекрасная присказка по этому поводу: «Футбол спорту не помеха». К футболистам очень многие именно так и относятся. Я точно знаю, что борцы, боксеры, гребцы, для них тренировка – это адовы галеры, которые теряют сознание на этих тренировках, мокнут, мерзнут. Вячеслав Хоронеко:

И получают даже меньше сейчас, чем зарплату, которую им сейчас назначили. Это же тоже большие деньги, и они уже плачут. Правильно сказал Президент: покажите результат. Юлия Бешанова:

Это то, о чем говорил Сергей, – мы работаем на престиж страны. Вячеслав Хоронеко:

Да. Мой тренер всегда говорил: не важен метод подготовки, если ты спортсмен, важен конечный результат. Сергей Канашиц:

Все скажут, что в футбол играет весь мир, в футболе что-то выиграть гораздо сложнее. Естественно, но давайте сделаем хотя бы так, чтобы нам, глядя на футболистов сборной национальной, не было стыдно. Юлия Бешанова:

Мы уже не говорим о клубных достижениях.

Сергей Канашиц:

Тут в принципе мы можем говорить и о клубах, и о сборной. Это звенья одной цепи. Но когда футболист не может отбегать не то что 90 минут, а ускорение сделать, когда они ходят в прогулочном темпе по полю, то так не выигрывается. Техника у тебя может страдать, мастерства тебе может не хватать, но физически ты должен быть готов так, чтобы перепахать это поле. Должно быть такое желание, как было у футболистов минского «Динамо» в 1982 году, когда Курненин на поле готов был ноги всем переломать, загрызть и чужих, и своих, если кто-то недорабатывает. Сейчас у нас выходят просто походить по росе босиком. Я с такой же вальяжностью в деревне утром хожу по траве, как они играют в футбол. Юлия Бешанова:

Вы пристально следите за успехами наших футболистов. Вячеслав Хоронеко:

А ты был, смотрел? В 1982 году, когда наше «Динамо» выиграло чемпионат СССР, в следующем году бронзовыми были призерами. Когда вот это «Динамо» – 30 тысяч было, не было надстройки, полностью заполнялось, ты ходил тогда на футбол? Сергей Канашиц:

Меня папа носил на руках. Вячеслав Хоронеко:

Я ходил – полный стадион был. Люди шли, знали – играет команда. Юлия Бешанова:

Пойти, посмотреть, как в очередной раз проиграли. Наверное, сейчас и стадион меньше заполняется? Вячеслав Хоронеко:

В те времена тоже проигрывали, но все равно шли, потому что видели, что отдавались игре, как тренер Малофеев, так и игроки.

Юлия Бешанова:

А кто из игроков белорусских жаловался, что перестали поддерживать, перестали болельщики приходить на поле, перестали они чувствовать поддержку и отдачу публики? Вячеслав Хоронеко:

Правильно Сережа говорит. Да, у тебя хороший пас, ты принимаешь хорошо мяч, но это стоя, полушагом. Сергей Канашиц:

Все, что у них есть хорошего, – это бутсы, яркие, модные и, наверное, дорогие. А раньше играли так, что после матча Пудышев снимал футболку и выжимал – пот с нее тек. Юлия Бешанова:

То есть в футболе у нас перспектив пока нет. В чем есть? Если прикинуть, вы говорите, что в Париже у нас есть уже перспективы, подрастает молодое поколение. Давайте прикинем, какие виды спорта? Вячеслав Хоронеко:

Я бы с вами чуть-чуть не согласился. В футбол сейчас пришел Кондратьев старшим тренером. Вы знаете, порядок, что-то началось. Таких 0:8 уже нет. Даже не стыдно сказать за сборную. Начинается тоже: вот, там второй состав играл у Бельгии. Это их проблемы. Наши более-менее смотрелись нормально. Если так пойдет дальше... То есть какая-то тенденция есть, но что-то надо делать. С Уэльсом, в принципе, был неплохой матч. Сергей Канашиц:

Если у пацанов есть самолюбие, а оно у них быть должно, то после оглушительной критики Президента у них просто должно что-то встрепенуться. Я думаю, что эти результаты – они стали играть чуть-чуть лучше, по крайней мере стало видно желание. Уже и Кондратьев отмечает, что да, хоть что-то у них появилось, желание, чтобы о них перестали вытирать ноги. Может быть, что-то и пойдет. Вячеслав Хоронеко:

А Кондратьев сам легенда для меня. Это был наш известный форвард, он тоже отдавался игре. Я думаю, что должен навести порядок. «У нас есть спортсмены топ-уровней, которым чуть-чуть не хватило, чтобы завоевать медаль»