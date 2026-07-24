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Албания охвачена беспорядками – люди обвиняют власть в коррупции

24 июля 2026 08:56
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Албания охвачена беспорядками. Десятки тысяч людей вышли на антиправительственные марши, обвиняя власти в коррупции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице страны Тиране демонстранты пытались прорваться к парламенту, но были остановлены полицией. 

Для наведения порядка спецназ применил водометы и слезоточивый газ. Однако разогнать протестующих не удалось. В ответ они стали забрасывать здание парламента и полицейских камнями и бутылками. В ходе беспорядков пострадали около двадцати человек, в том числе шестеро полицейских. С различными травмами они доставлены в больницы. Антиправительственные выступления в стране не утихают более месяца. Изначально они возникли как протест против строительства курорта на побережье. Но затем круг претензий и требований расширился – от охраны окружающей среды до недовольства социально-экономической ситуацией. Демонстранты выступают за отставку премьера и его кабмина.

# Международная политика

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