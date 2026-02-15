Список Эпштейна – почему «скелеты в шкафу» мировых элит достали именно сейчас?

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ. Алена Сырова, политический обозреватель:

О том, как коррелируют насаждаемые десятилетиями через фильмы, музыку, индустрию всему миру нарративы о ценности любви, о защите детей, о правах женщин и о свободе во всем с тем, что сейчас происходит на фоне публикации файлов по делу Эпштейна. Американский финансист позволял сильным мира сего пускаться во все тяжкие. Они за это ему еще и приплачивали. А потом оказалось, что он совершал преступление ради этого веселья. Какой сюрприз, что педофилия и торговля людьми вне закона в стране, где в каждом штате свои нравы. В списке фигурируют такие имена, что соцсети пестрят постами о разочаровании кумирами детства. Но понятно, наш сегмент так реагирует. А американский? Что случилось? А главное, почему сейчас? Уж точно не для того, чтобы действующие лица извинились. За тем, что увлеченно обсуждают массы, есть что-то более весомое. Но что?

Финансовые элиты, королевские семьи, чиновники с большим политическим весом – и все в одном темном досье. И это не сценарий очередного блокбастера, а реальное положение дел, а точнее, список Эпштейна. В Минюсте США опубликовали огромный массив материалов по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в совращении несовершеннолетних, организации проституции и других преступлений. Гигабайты фотографий, переписок, видео. Литл-Сент-Джеймс – остров, на котором на протяжении многих лет Джеффри Эпштейн устраивал частные, а правильно сказать, грязные вечеринки для политиков-олигархов со всего мира. Несмотря на то, что печально известного миллиардера уже нет в живых, интерес к его персоне не угасает до сих пор. За так называемую дружбу с Эпштейном расплачиваются многие. Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон покинул лейбористскую партию. Брат короля Карла III, принц Эндрю, лишился всех титулов, а нынешний министр торговли может вот-вот потерять работу.

Малек Дудаков, политолог-американист (Россия):

То, что мы увидели публикации в рамках дела Эпштейна, это то, что используется сейчас политическими силами по обе стороны американского раскола (если мы говорим про Соединенные Штаты Америки), республиканцами и демократами друг против друга. То же самое в меньшей степени проявляется в Европе, особенно в Британии. Поэтому, конечно, в данном случае элемент политтехнологии, политического компромата имеет место быть. Другое дело, что это вполне реальный скандал. И он затронул очень многих. И пока в США власть пытается сгладить углы… Дональд Трамп, президент США:

В этих материалах буквально заговор против меня со стороны Эпштейна и других людей. Вообще, сейчас стране нужно переключиться на другие темы, например, на здравоохранение или на то, что действительно волнует людей. Благодаря обнародованным файлам всплывают все новые и новые фамилии, частично данные о лицах, участвовавших в переписках с Эпштейном, скрыты, но главный смысл понятен. Это не просто уголовное дело. Слишком уж много в этом всем политики.

– Как оцениваете выборы в Украине?

– Русские ненавидит Порошенко, так что это может помочь разрешить конфликт. Но я понятия не имею, способен ли он (Зеленский) управлять страной.

– Похоже, это идеальный момент, чтобы вмешаться.

– Я попытаюсь. Эта переписка как один из примеров, что на острове Литл-Сент-Джеймс было место не только похоти и разврату. Дело куда глубже, чем может показаться на первый взгляд. Но имел ли Эпштейн реальный политический вес?

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (Россия):

Эпштейн, он стоял на пороге, как дворецкий, говорил: этих пускаю, этих не пускаю. Эти люди проходили еще и проверку через развлечения. И они знали, что они проходят проверку через порочные развлечения и что они в них втягиваются неслучайно, что это такая форма дискредитации, может быть, но это такая форма предоставления компромата на себя. Вот и политтехнология – крах карьеры на людских пороках. Причем это давняя и вполне себе распространенная практика. Та же медовая ловушка, вербовка в целях шпионажа с помощью подставленных женщин, а также подложенных мужчин. И любые подобные кейсы, в том числе и опубликованные данные Эпштейна, направлены на одно – устранение политических оппонентов. Кого в этот раз?

Андрей Лазуткин, политолог:

Вообще непонятно, кому было выгодно это опубликовать. Если мы подумаем, что там какая-то фальсификация, то с какой целью? Если цель была обелить республиканцев и Трампа, то цель эта не выполнена. Если цель была только на демократов наехать, опять же этого не получилось, потому что там есть высокопоставленные американские чиновники, даже нынешний министр торговли. В реальности страдают очень многие округи. И снова это вопрос к тому, что, возможно, Эпштейн работал не на кого-то внутри США. То есть либо он работал сам на себя (такое тоже может быть), либо все-таки он выполнял некие задачи, о которых пока что громко говорить в США не принято. И здесь применим феномен культуры отмены. Про нее в последнее время говорят очень часто. Громкий случай последних лет – история P. Diddy, который был обвинен в насилии и шантаже. Американский исполнитель гласно и негласно всю творческую индустрию в своих руках держал. А теперь последствия – артистов, работающих с ним, массово отменяют. В политике, даже несмотря на всю общественную мишуру, такие практики не работают, по крайней мере, на Западе.