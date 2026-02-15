Чёрные бриллианты и алмазы-гиганты! Как «Кристалл» создаёт ювелирные шедевры и покоряет мировой рынок

Алена Сырова, СТВ: Все же лучшие друзья девушек – не сапфиры. И в милитари-исполнении оставим их мужчинам. А вот драгоценные камни давайте потрогаем. Инвестировать прямо в них белорусы не жаждут, поэтому делают это косвенно.

Елена Иванцова, художник ювелирных изделий ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» – управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ»:

В этом году продажи шли очень даже неплохо. Особенно Новый год, рождественские праздники, сейчас перед 8 Марта. Люди хотят купить своим родным и близким хорошие ценные подарки. Это всегда вклад в будущее – инвестиции.

В этом году было запущено около 200 новых моделей изделий, современных, соответствующих новым технологиям. Сейчас у нас вышла коллекция BRUTAL с черными бриллиантами формы огранки Jula. Наши работники придумали такую форму огранки. Также коллекция FANCY с цветными бриллиантами, бриллианты фантазийных цветов. Также лимитированная коллекция с алмазами. Они будут крупные – от 4 до 22 карат разнообразной формы и размеров. Уникальность коллекции будет в том, что каждый камень эксклюзивный, изделие будет эксклюзивное. Некоторые камни будут достигать 2 сантиметров в длину.

Общество всегда было экспортно ориентированное, около 90 % производимых бриллиантов шло на экспорт, это Бельгия, Израиль, Российская Федерация. В этом году мы стараемся увеличить конкурентоспособность наших изделий на рынке, также экспорт бриллиантов – у нас в этом году 100 карат запланировано. А сейчас можно заметить повышенный спрос на слитки из золота, из серебра, потому что возросла цена на драгоценные металлы.

Какое самое дорогое изделие было продано и что самое дорогое сейчас можете предложить?

Елена Иванцова:

За последний период, на моей памяти, это был браслет из белого золота весом где-то 17 грамм. С натуральными сапфирами, бриллиантами. Стоимость его составляла 45 тысяч белорусских рублей. На данный момент у нас есть в продаже подвеска с фантазийной формой огранки бриллианта «груша» в обсыпке с мелкими бриллиантами. Общий вес в каратах – где-то около трех. И стоимость изделия составляет 70 тысяч белорусских рублей. Чаще всего ценовой диапазон составляет от 1000 до 1500 белорусских рублей.