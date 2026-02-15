Стать владельцем дворца Радзивиллов? Легко! Как белорусы дарят вторую жизнь ретрообъектам

Земля – ценный ресурс, который должен и может приносить отдачу, но только при правильном подходе. В Беларуси гектары ограничены, а задачи стоят глобальные. А потому и ценят буквально каждый свободный метр. К примеру, в 2025 году в хозоборот вовлекли 7 тысяч пустующих домов. 2 тысячи нашли новых владельцев. Остальные снесли, а свободные участки или продали, или передали местным хозяйствам.

В основном это заброшенные дома, которые давно и навсегда потеряли хозяев. Сейчас в едином реестре почти 49 тысяч таких объектов, и среди них встречаются настоящие архитектурные перлы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как вы смотрите на то, чтобы стать владельцем настоящего дворца Радзивиллов?! Да, это явно не новодел. Дата постройки – XVIII век. Сами понимаете, время не щадит никого. Но и цена! Всего 2 базовые, и ключи от старинной резиденции в кармане. По крайней мере, звучит заманчиво. Но руку приложить придется. А тем временем Алеся Иванова встретилась с теми, кто вернул из небытия здания с историей и не пожалел об этом.

Обветшалые стены, кованые балконы и декоративная лепнина, сохранившая в себе дух прошлых столетий. В усадьбе Игнатичи, что в 20 километрах от Минска, время будто остановилось. За свою долгую жизнь она успела увидеть важнейшие вехи истории и сменила не одного владельца. Какое-то время имение принадлежало Радзивиллам, после – перешло к династии шляхтичей Ельских. При них в Игнатичах жизнь била ключом: развивалось сельское хозяйство и животноводство, и даже было заложено крупное придворное цветочное хозяйство.

Алеся Иванова, корреспондент:

Когда-то в этом поместье располагался большой питомник из роз и огромный парковый комплекс. До наших дней здесь сохранились редкие для Беларуси виды деревьев. Например, этой лиственнице без малого 200 лет, и такую вы вряд ли еще где-то увидите. Но в начале XX века имение стало бесхозным и постепенно разрушалось. Про Игнатичи просто-напросто забыли. Бизнесмен Олег Скробов вспоминает, как больше 10 лет назад приехал сюда в поиске помещения под автосервис. Но, увидев поистине историческую жемчужину, решил восстановить усадьбу.

Олег Скробов, владелец усадьбы «Игнатичи»:

Оно было в заброшенном состоянии. Было в подвале воды по колено. Видно было, что здание просто запущено. Стало реально его жалко. Хотелось именно восстановлением заняться, спасти его. Обшарпанные стены, выбитые окна и двери, протекшая крыша, забитые мусором дымоходы. Это лишь малая часть того, с чем пришлось столкнутся новому владельцу Игнатичей. Только два года ушло на то, чтобы осушить затопленный подвал и провести аварийные работы. Олег Скробов:

Год постройки указан. Подвалы полностью очищены от того, чтобы не было никакой плесени, ничего. Вот таким образом раньше примерно отапливались дома, так называемые галанки стояли, печки, где закидывались дрова, и через систему труб в стенах прогревались все внутренние стены.

На первый взгляд может показаться, что внутри усадьбы ничего не изменилось. Но, как признается Олег, за эти годы на восстановление ушло сотни тысяч рублей. В основном все делает собственными силами. Вместе с рабочими отремонтировали полы, заменили окна, вручную очистили деревянные рамы и двери. Постарались воссоздать картину того, как все было устроено внутри усадьбы много лет назад. Олег Скробов:

Когда убирали мусор с пола старого, обнаружили старый фундамент, вот именно такой формы. Было понятно, что это был камин. Мы нашли старого печника, который нам восстановил примерно, как он был.