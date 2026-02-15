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Стать владельцем дворца Радзивиллов? Легко! Как белорусы дарят вторую жизнь ретрообъектам

15 февраля 2026 17:45
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Земля – ценный ресурс, который должен и может приносить отдачу, но только при правильном подходе. В Беларуси гектары ограничены, а задачи стоят глобальные. А потому и ценят буквально каждый свободный метр.

К примеру, в 2025 году в хозоборот вовлекли 7 тысяч пустующих домов. 2 тысячи нашли новых владельцев. Остальные снесли, а свободные участки или продали, или передали местным хозяйствам.

Стать владельцем дворца Радзивиллов? Легко! Как белорусы дарят вторую жизнь ретрообъектам-2

В основном это заброшенные дома, которые давно и навсегда потеряли хозяев. Сейчас в едином реестре почти 49 тысяч таких объектов, и среди них встречаются настоящие архитектурные перлы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как вы смотрите на то, чтобы стать владельцем настоящего дворца Радзивиллов?! Да, это явно не новодел. Дата постройки – XVIII век. Сами понимаете, время не щадит никого. Но и цена! Всего 2 базовые, и ключи от старинной резиденции в кармане. По крайней мере, звучит заманчиво. Но руку приложить придется.

А тем временем Алеся Иванова встретилась с теми, кто вернул из небытия здания с историей и не пожалел об этом.

Стать владельцем дворца Радзивиллов? Легко! Как белорусы дарят вторую жизнь ретрообъектам-4

Обветшалые стены, кованые балконы и декоративная лепнина, сохранившая в себе дух прошлых столетий. В усадьбе Игнатичи, что в 20 километрах от Минска, время будто остановилось. За свою долгую жизнь она успела увидеть важнейшие вехи истории и сменила не одного владельца. Какое-то время имение принадлежало Радзивиллам, после – перешло к династии шляхтичей Ельских. При них в Игнатичах жизнь била ключом: развивалось сельское хозяйство и животноводство, и даже было заложено крупное придворное цветочное хозяйство.

Стать владельцем дворца Радзивиллов? Легко! Как белорусы дарят вторую жизнь ретрообъектам-6

Алеся Иванова, корреспондент:
Когда-то в этом поместье располагался большой питомник из роз и огромный парковый комплекс. До наших дней здесь сохранились редкие для Беларуси виды деревьев. Например, этой лиственнице без малого 200 лет, и такую вы вряд ли еще где-то увидите.

Но в начале XX века имение стало бесхозным и постепенно разрушалось. Про Игнатичи просто-напросто забыли. Бизнесмен Олег Скробов вспоминает, как больше 10 лет назад приехал сюда в поиске помещения под автосервис. Но, увидев поистине историческую жемчужину, решил восстановить усадьбу.

Стать владельцем дворца Радзивиллов? Легко! Как белорусы дарят вторую жизнь ретрообъектам-8

Олег Скробов, владелец усадьбы «Игнатичи»:
Оно было в заброшенном состоянии. Было в подвале воды по колено. Видно было, что здание просто запущено. Стало реально его жалко. Хотелось именно восстановлением заняться, спасти его.

Обшарпанные стены, выбитые окна и двери, протекшая крыша, забитые мусором дымоходы. Это лишь малая часть того, с чем пришлось столкнутся новому владельцу Игнатичей. Только два года ушло на то, чтобы осушить затопленный подвал и провести аварийные работы.

Олег Скробов:
Год постройки указан. Подвалы полностью очищены от того, чтобы не было никакой плесени, ничего. Вот таким образом раньше примерно отапливались дома, так называемые галанки стояли, печки, где закидывались дрова, и через систему труб в стенах прогревались все внутренние стены.

Стать владельцем дворца Радзивиллов? Легко! Как белорусы дарят вторую жизнь ретрообъектам-10

На первый взгляд может показаться, что внутри усадьбы ничего не изменилось. Но, как признается Олег, за эти годы на восстановление ушло сотни тысяч рублей. В основном все делает собственными силами. Вместе с рабочими отремонтировали полы, заменили окна, вручную очистили деревянные рамы и двери. Постарались воссоздать картину того, как все было устроено внутри усадьбы много лет назад.

Олег Скробов:
Когда убирали мусор с пола старого, обнаружили старый фундамент, вот именно такой формы. Было понятно, что это был камин. Мы нашли старого печника, который нам восстановил примерно, как он был.

Стать владельцем дворца Радзивиллов? Легко! Как белорусы дарят вторую жизнь ретрообъектам-12

Чтобы хоть как-то отбить огромные вложения, владелец усадьбы восстановил баню, которая располагалась на территории Игнатечей, сделав из нее просторный банный комплекс и гостевой дом. Здесь можно остановиться и попробовать блюда по старинным рецептам, которые готовит сам Олег. Таким образом, гости делают свой вклад в восстановление исторического наследия. 

Подробности в видео.

# Строительство # Алеся Иванова

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