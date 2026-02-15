Прямой эфир

«Сапфир», которым гордимся: побывали на производстве белорусского гранатомёта и узнали о нюансах

15 февраля 2026 17:42
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На неделе программа «Суровый взгляд» «примеряла» белорусские «сапфиры».

«Сапфир», которым гордимся: побывали на производстве белорусского гранатомёта и узнали о нюансах-2

Перед нашим ВПК стоит задача делать все, что может пригодиться белорусскому солдату для защиты интересов нашего государства. При этом важно не зависеть от других. И вот тот самый «Сапфир» уже блистает в полях.

«Сапфир», которым гордимся: побывали на производстве белорусского гранатомёта и узнали о нюансах-4

Андрей Диканев, представитель ГВТУП «Белспецвнештехника»:
Наличие в изделии программируемого взрывательного устройства позволяет применять изделие в двух режимах. Контактный – тот режим, который используется у 90 % гранатометов, производимых в мире. При соприкосновении боевой части с преградой производится инициация, подрыв. 

«Сапфир», которым гордимся: побывали на производстве белорусского гранатомёта и узнали о нюансах-6

Андрей Диканев:
Наше изделие, помимо данного режима, имеет траекторный режим, в котором подрыв боевой части изделия осуществляется на траектории полета на установленной оператором дальности. То есть имеются окопы противника, где он спрятан, имеется противник за какими-то преградами, зданиями. 

И оператор, определив дальность, на которой необходимо поразить, устанавливает [ее] на автономном пусковом устройстве, производит пуск, и подрыв боевой части осуществится именно над копом либо за зданием, тем самым поразит личный состав. 

«Сапфир», которым гордимся: побывали на производстве белорусского гранатомёта и узнали о нюансах-8

Андрей Диканев:
Следующей особенностью является возможность объединения изделия в кластеры. Мы можем применять одиночные изделия. А также при стрельбе военнослужащего с плеча можем применять кластер до трех изделий. Все зависит от физических свойств того или иного военнослужащего. Некоторые могут и четыре взять, и шесть. Стандартно до трех. Изделие у нас одноразового применения, это выкидываем.

«Сапфир», которым гордимся: побывали на производстве белорусского гранатомёта и узнали о нюансах-10

Алена Сырова, политический обозреватель: 
Все ради одного выстрела?

Андрей Диканев:
Совершенно верно, да. Потенциал нашего изделия очень большой. Так как он может меняться в кластер из трех изделий, соответственно, он может меняться и до 16-20 изделий. И мы сейчас адаптируем его на боевой модуль. Уже производили первые пуски и дальше шагаем в данном направлении. 

То есть имеется 16 изделий, робот или любое транспортное средство, на которое установлен модуль. Оператор посредством оптических средств обнаруживает цель, устанавливает определенный угол стрельбы, и делается залп. Залп может развиваться одним, двумя, тремя, а также одновременно можно пустить все 16–20.

«Сапфир», которым гордимся: побывали на производстве белорусского гранатомёта и узнали о нюансах-12

Алена Сырова:
Это мини-«Град» получается?

Андрей Диканев:
Это мини-РСЗО, абсолютно правильно – реактивная система залпового огня. Накрыть какую-то площадь, поразить там где-то большое скопление живой силы и так далее. Также мы имеем возможность применять данные изделия с беспилотных летательных аппаратов. 

Что позволяют нам беспилотные средства? У нас дальность стрельбы прицельная – 600, максимальная – 800. Соответственно, установив на беспилотные средства, мы можем значительно вынести в глубину противника (до 5 километров) наше изделие и уже поразить на 5 километрах дальности.

Алена Сырова:
Им, получается, дистанционно можно управлять?

Андрей Диканев:
Оператор, который управляет дроном, управляет и изделием.

«Сапфир», которым гордимся: побывали на производстве белорусского гранатомёта и узнали о нюансах-14

Но как он появляется на свет? И почему вообще «Сапфир». С природным камнем его роднит разве что наличие железа в химсоставе. Эксклюзив эксклюзивов! Предприятия Госкомвоенпрома обычно двери неохотно открывают.

«Сапфир», которым гордимся: побывали на производстве белорусского гранатомёта и узнали о нюансах-16

Александр Кондратюк, генеральный директор предприятия-разработчика и производителя ЛМГК-60 «Сапфир»:
Здесь мы изготавливаем два типа изделия. Это корпус реактивной гранаты и транспортно-пусковой контейнер. Внутренняя труба и наружная. Отличие заключается лишь в технологии намотки: разные программы намотки, разная оправка и разный материал. 

Вообще, переход на композитные материалы вызван необходимостью облегчить само изделие. Потому что изготовление из металла всегда приводит к утяжелению самой конструкции. Соответственно, чем легче будет корпус, тем больше по весу взрывчатых материалов мы можем внутрь установить.

«Сапфир», которым гордимся: побывали на производстве белорусского гранатомёта и узнали о нюансах-18

Александр Кондратюк:
Это нить – углеволокно. Мы подбирали специально под нашу технологию нить и ее закупаем.

«Сапфир», которым гордимся: побывали на производстве белорусского гранатомёта и узнали о нюансах-20

Алена Сырова:
А насколько вообще это позволяет облегчить вес изделия?

Александр Кондратюк:
Думаю, что в два раза точно. Здесь она намотанная, проточенная. Это готовое изделие, которое способно выдержать большое давление работающего двигателя. Двигатель находится в этой части. 

«Сапфир», которым гордимся: побывали на производстве белорусского гранатомёта и узнали о нюансах-22

Александр Кондратюк:
Изготавливаются такие кольца, нарезаются определенным образом. В одно изделие собирается 18 колец. Они склеиваются. 

«Сапфир», которым гордимся: побывали на производстве белорусского гранатомёта и узнали о нюансах-24

Александр Кондратюк:
Вот этот узел готов для дальнейшей сборки. Внутрь закладываются шашки, которые при детонации разрывают кольца, которые раскладываются на поражающие элементы. 2 грамма одно кольцо весит. Локализация составляет 85 %. Мы закупаем лишь взрывчатые вещества и порох.

«Сапфир», которым гордимся: побывали на производстве белорусского гранатомёта и узнали о нюансах-26

Алена Сырова:
Здесь идет настройка прицела?

Александр Кондратюк:
Да, методом визуального контроля. Через прицельное отверстие совмещается взгляд с мушкой и на локации, соответствующей мишени, центрируется по цели.

Алена Сырова:
Почему «Сапфир»? Он же зеленый, а сапфир голубой, синий, темно-синий.

Александр Кондратюк:
У нас была идея: все наши изделия делать с отсылкой на драгоценный камень. Поэтому мы считаем, что это наш сапфир – наш драгоценный камень, который наше предприятие создало. Мы собрали коллектив, учитывая отсутствие компетенции именно в этой области. Собрали команду и, можно сказать, за 5 лет практической работы произвели «Сапфир», которым гордимся.

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