Учителя двумя руками «за» – Иванец о запрете использования гаджетов в школе

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Иванец. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Сейчас вводят правила по пользованию гаджетами в школе. Есть разные мнения. Родители и возмущаются, потому что нервничают дети.

Андрей Иванец, министр образования Республики Беларусь:

Я считаю, что родители за, а дети могут нервничать. А педагоги двумя руками за. В 2022 году Министерством образования принят Государственный школьный стандарт, было поручение Президента, в котором четко прописаны правила для учителей, учеников и родителей. Два года назад мы на основе Государственного школьного стандарта сделали 10 золотых правил педагога, но самое главное в этих правилах – это преамбула, которая гласит о том, что педагог является образцом для всех и его обязаны уважать все участники образовательного процесса. В настоящее время мы делаем незаконченное дело – 10 золотых правил для родителей и 10 золотых правил для ученика. Я думаю, что это как раз повысит и дисциплину, и порядок, и то поручение, которое дал Президент, чтобы, переступая порог школы, каждый учащийся понимал, куда он приходит. Это будет способствовать выполнению.

Что касается использования мобильных телефонов, мы уже два года живем, когда использование мобильных телефонов по время уроков запрещено – только в случаях, когда это необходимо для использования в образовательных процессах. Наши учебники содержат QR-коды для перехода и использования ресурсов. Вместе с тем мы полагаем, что QR-кодами можно воспользоваться при выполнении домашнего задания либо при изучении материала, повторении его самостоятельно.