Учёба без телефона! В чём плюсы запрета на использование гаджетов в школах?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Вы знаете, многие задаются этим вопросом. Что мы меняем, что мы ищем, но по сути своей в последние годы мы мало что меняем в системе образования. Во вступительном ролике было слово «коррективы». Мы не новшества вносим.

Евгений Пустовой:

Что больше всего вызовет реакцию в обществе, это, наверное, запрет гаджетов?

Ольга Смирнова:

Не запрет, а ограничение, но это тоже не новость. Ведь на протяжении нескольких лет было запрещено использовать мобильные телефоны и иные средства мобильной связи на учебных занятиях во время уроков. Для нас уже привычно. Ребенок заходит в учебный кабинет, сдает свой мобильный телефон в специально отведенную для этого ячейку, которая организована в каждом учебном кабинете. Уходя с урока, он этот телефон забирает. Но что мы видим сегодня в школах и гимназиях на переменах? Ребенок, забирая свой телефон из ячейки, на протяжении 10-20 минут перерыва между учебными занятиями находится внутри того, что ему предлагает телефон.

Как следствие, страдает двигательная активность, страдают вопросы общения и социализации, налаживания связей дружеских в коллективе и с коллективом сверстников. У нас многие учреждения образования в течение этого года, а есть некоторые учреждения, которые в предыдущие годы уже практиковали такую форму освобождения детей от зависимости от телефонов.

Например, гимназия № 7 города Минска, в которой на протяжении прошлого учебного года уже организована такая система, при которой утром, приходя в учреждение образования, ребенок сдает свой телефон, уходя из учреждения, забирает. По дороге из учреждения звонит своим родителям, близким и говорит, что уроки закончились, я иду домой.