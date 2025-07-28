В Беларуси провели уникальную операцию ребёнку из Казахстана
О людях, чье мастерство заставляет биться сердца. В РНПЦ детской хирургии провели уникальную операцию мальчику из Казахстана. Совместно с российскими специалистами белорусские медики провели сложнейшее вмешательство, благодаря которому ребенку не понадобится пересадка. Теперь его собственное сердце уверенно качает кровь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Запись о редком для его возраста заболевании в карте у 9-летнего мальчика появилась в 2022 году. Врачи поставили диагноз – тяжелая форма гипертрофической кардиомиопатии. Это утолщение сердечной мышцы, которое затрудняет работу органа. Мальчик нуждался в сложной операции, но на родине медики не рискнули проводить такое вмешательство.
С надеждой на спасение жизни семья прибыла в Беларусь. Ребенок поступил в центр с выраженным нарушением кровотока. Почти 5 часов команда специалистов работала у операционного стола. Наши хирурги применили новый метод, и это сработало.
Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии, главный внештатный детский кардиохирург Министерства здравоохранения Беларуси:
Операция технически очень сложная, потому что удалить эти излишние мышцы, которые мешают сердцу ребенка сокращаться, пришлось с двух сторон – со стороны клапана и, это было впервые в Беларуси сделано, так называемое трансапикальное отверстие, то есть через верхушку сердца разрез, через который мы убрали очень много лишних мышц.
Благодаря слаженной работе белорусских и российских хирургов трансплантация не понадобилась. Сейчас состояние пациента стабильно. Какое-то время мальчику предстоит провести в больнице, после чего он сможет вернуться домой.