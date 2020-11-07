Александр Лукашенко на БелАЭС: сегодня исторический момент – Беларусь становится ядерной державой

Новости Беларуси. Александр Лукашенко назвал запуск Белорусской атомной электростанции историческим событием в жизни страны. Такое заявление глава государства сделал 7 ноября во время посещения БелАЭС, сообщает БЕЛТА.

Президент Беларуси предварительно осмотрел территорию станции с вертолета.

«Я так понимаю, площадь строительной и обслуживающей площадки больше, чем самой станции? Я с вертолета посмотрел – почти в два раза», – отметил глава государства.

Как рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич, всего на территории площадью более 100 га построено 130 различных зданий и сооружений.

«С вводом первого энергоблока будет введено 88 объектов, с вводом второго – 42», – пояснил он.

В учебно–тренировочном центре БелАЭС Президенту доложили о работах по вводу станции в эксплуатацию и ее интеграции в экономику страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент – страна становится ядерной державой.

По словам Виктора Каранкевича, ежегодно на БелАЭС будут производить порядка 18 млрд кВт/ч. Запуск атомной станции позволит замещать около 4,5 млрд кубометров природного газа в год. Валютная нагрузка на бюджет снизится более чем на 500 млн долларов. Выбросы парниковых газов будут уменьшаться более чем на 7 млн т в год.

«Срок эксплуатации станции – 60 лет с возможностью продления до 100 лет», – добавил министр.

Всего на БелАЭС будут работать свыше 2,5 тыс. человек, около 60 из них – специалисты из России и Украины с опытом работы на атомных станциях.

Перспективы сотрудничества с российской стороной в сфере ядерной энергетики Александр Лукашенко обсудил с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым. Глава государства предложил создать в Беларуси дочернее предприятие российской госкорпорации. Коснулись и возможного строительства дополнительных реакторов на БелАЭС, запуска в регионе энергоемких производств, совместного строительства атомных станций в других странах. Кроме того, «Росатом» совместно с Курчатовским институтом предлагает Национальной академии наук создать исследовательский реактор.

«Мы активно поддерживаем это», – подчеркнул Алексей Лихачев.

Запуск атомной станции откроет Беларуси новые возможности для национальной экономики и позволит активнее развивать другие сферы, например, производство электротранспорта. Однако здесь важно создать собственную батарею, отметил Александр Лукашенко. В НАН давно работают над этим проектом.

Александр Лукашенко:

Мы очень продвинулись. Надо с россиянами тут тоже скооперироваться. Как только создадим свою батарею для электротранспорта, мы раньше любой страны перейдем на электротягу.

В числе приоритетных направлений и подключение жилого фонда к электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения.

«Я принял все решения – мы сейчас жилье в подавляющем большинстве переводим на электричество. Приняли соответствующую программу», – обратил внимание Президент.