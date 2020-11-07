Александр Лукашенко посещает Белорусскую атомную электростанцию в Островецком районе

Новости Беларуси. 7 ноября Александр Лукашенко прибыл в Островецкий район, где посещает Белорусскую атомную электростанцию, сообщает БЕЛТА.

В учебно-тренировочном центре БелАЭС Президенту доложат о ходе работ по вводу станции в эксплуатацию и ее интеграции в экономику страны, перспективах сотрудничества госкорпорации «Росатом» с Беларусью в области ядерной энергетики, науки и технологий, ходе реализации комплексного плана развития региона строительства АЭС.

Затем Александр Лукашенко ознакомится с объектами БелАЭС, в том числе посетит здание управления первого энергоблока, где, как планируется, даст разрешение на подъем электрической мощности энергоблока (до 400 МВт) в соответствии с этапной программой.

Ожидается, что глава государства также будет присутствовать на митинге с участием представителей трудового коллектива и строителей Белорусской АЭС.