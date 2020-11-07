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Александр Лукашенко: наша сила в историческом опыте, который научил беречь безопасность, мир и согласие

07 ноября 2020 11:21
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Новости Беларуси. Символический запуск АЭС состоялся 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашем календаре сейчас – это День Великого Октября. В Беларуси чтут историю и не забывают события 1917-го.

Именно этот год стал точкой отсчета национального возрождения народов и социального равенства людей.

Александр Лукашенко на БелАЭС: сегодня исторический момент – Беларусь становится ядерной державой

С памятной датой соотечественников поздравил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул: наша сила в историческом опыте, который научил беречь безопасность, мир и согласие.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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