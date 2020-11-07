Александр Лукашенко: наша сила в историческом опыте, который научил беречь безопасность, мир и согласие

Новости Беларуси. Символический запуск АЭС состоялся 7 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нашем календаре сейчас – это День Великого Октября. В Беларуси чтут историю и не забывают события 1917-го.
Именно этот год стал точкой отсчета национального возрождения народов и социального равенства людей.
Александр Лукашенко на БелАЭС: сегодня исторический момент – Беларусь становится ядерной державой
С памятной датой соотечественников поздравил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул: наша сила в историческом опыте, который научил беречь безопасность, мир и согласие.