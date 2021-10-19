Специально для коронавирусных пациентов. В Брестской области хотят создать сеть госпиталей

Реконструкция в больницах продолжается. В перспективе это позволит создать сеть межрайонных инфекционных госпиталей, где смогут оказывать помощь всем пациентам региона. Четвертую волну медики называют самой «удушливой» – в дополнительном кислороде нуждаются до 40 % больных. А ведь многим нет и 40 лет.

Эдуард Бабич, главный врач Брестской городской больницы № 1:

Это показатель текущего моментного потребления кислорода. Мы видим, что колеблется в пределах 2 600-2 700 литров в минуту. Для сравнения, в нековидное время потребление в десятки раз меньше: от 50 до 100 литров в минуту.

Кислородный «аппетит» у коронавируса растет не по дням, а по часам. Первая Брестская городская больница работает как главный инфекционный госпиталь еще с первой волны. Тогда «задыхаться» медучреждения начали практически сразу, ведь расход кислорода за неделю превышал прежний полугодовой.

Подробнее в видеоматериале Кристины Протосовицкой.

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