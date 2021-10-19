А вы могли бы отправиться в горячую точку с концертом? Вот что на этот вопрос ответил заслуженный артист Беларуси

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Провалинский, заслуженный артист Республики Беларусь.
Ольга Коршун, ведущая:
Вы уже упоминали, что у вас есть песня «Афганистан».
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Провалинский, заслуженный артист Республики Беларусь.
Ольга Коршун, ведущая:
Вы уже упоминали, что у вас есть песня «Афганистан».
Владимир Провалинский, заслуженный артист Республики Беларусь:
Григорий Соколовский написал, это мощная песня. Как говорит один композитор, пусть одна песня будет или одна музыка будет, это уже история.
Ольга Коршун:
А вы могли бы отправиться в горячую точку с концертом, чтобы поддержать?
Владимир Провалинский:
Я в Чернобыле был один из первых. Когда только это случилось, я сразу в ЦК комсомола пришел, там Копелева Катя, сказал, что мы должны поехать туда. Там не хватает для людей, мы должны исполнить, чтобы поддержать. Поддержать – самое главное, это же Чернобыль. Солист оперного театра, уже заслуженный артист Беларуси Виктор Стрельченя и Петр Альхимович (композитор), но он за рубежом. Нам дали путевку, мы поехали в чернобыльскую зону. Выступали и в Вятке, и в Брагине, везде.
Ольга Коршун:
Что вы пели в Чернобыле?
Владимир Провалинский:
Разные песни пели: и военные, и лирические.
Ольга Коршун:
Как вас там встретили?
Владимир Провалинский:
Хорошо встречали, здорово.
Ольга Коршун:
То есть откликнулись?
Владимир Провалинский:
Откликнулись, трепетно. Там химический батальон еще стоял. После этого я еще раз 10 там был. С Катей Копелевой, с Зарицким потом ездили. С Лученком так все время, там, где Лученок, нас приглашали. И без Лученка я ездил. Я могу сказать, что это стоит дорогого. На меня это морально повлияло, когда я увидел все это, людей озабоченных, это очень тяжело переносить было. Я просился в Афганистан полететь. Лученок сказал, что слетаем, но так и не слетали, к сожалению. Я бы и в Афганистан полетел.
Она – известная спортсменка, он – заслуженный артист Беларуси. Владимир Провалинский о своей семье – подробнее здесь.