А вы могли бы отправиться в горячую точку с концертом? Вот что на этот вопрос ответил заслуженный артист Беларуси

Ольга Коршун, ведущая: Вы уже упоминали, что у вас есть песня «Афганистан».

Владимир Провалинский, заслуженный артист Республики Беларусь:

Григорий Соколовский написал, это мощная песня. Как говорит один композитор, пусть одна песня будет или одна музыка будет, это уже история.

Ольга Коршун:

А вы могли бы отправиться в горячую точку с концертом, чтобы поддержать?

Владимир Провалинский:

Я в Чернобыле был один из первых. Когда только это случилось, я сразу в ЦК комсомола пришел, там Копелева Катя, сказал, что мы должны поехать туда. Там не хватает для людей, мы должны исполнить, чтобы поддержать. Поддержать – самое главное, это же Чернобыль. Солист оперного театра, уже заслуженный артист Беларуси Виктор Стрельченя и Петр Альхимович (композитор), но он за рубежом. Нам дали путевку, мы поехали в чернобыльскую зону. Выступали и в Вятке, и в Брагине, везде.

Ольга Коршун:

Что вы пели в Чернобыле?