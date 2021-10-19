Вадим Боровик: «Мы шутить не будем, и предупреждения закончились. В нашей стране вакханалия недопустима»

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» политолог Вадим Боровик и Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук.

Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодня мы будем обсуждать, как у нас обстоят дела внутри страны, не забудем и про внешний контур, конечно. Наверное, самая актуальная тема, которую мы по-прежнему обсуждаем спустя уже не один месяц и даже не год, – это COVID. Сейчас многие говорят о том, что коронавирус – это уже не только медицинская проблема, не только проблема медицинского сообщества, а в первую очередь политизированная тема. Насколько у нас в стране это видно, что это уже не только медицина, но и политика? Люди, которые спекулируют на теме коронавируса, заслуживают самого жесткого осуждения

Вадим Боровик, политолог:

Во-первых, те, кто занимается спекуляцией на этой теме, – это преступники, лицемеры, люди, которые заслуживают самого жесткого осуждения. Потому что мы видим, что есть пострадавшие, есть люди, которые потеряли близких и родных, и здесь как-то на этой теме спекулировать – это то же самое, что брать какие-то события, которые у нас были в истории – геноцид еврейского народа либо гибель героев войны и прочее, и на этом спекулировать. Этого допускать невозможно. Естественно, они это пытаются использовать как технологию. Николай Щёкин: под вывеской красивой демократии нам подбрасывают трупы на границах. Читайте здесь. Юлия Бешанова:

Сейчас очень много как сторонников вакцины, так и ее противников. Нет ли опасности, что именно на этой вакцине – «за» и «против», мифах, которые рассказывают – начнется разделение общества как еще одна технологическая попытка. Они используют методики, чтобы управлять массовым сознанием Вадим Боровик:

Многие воспринимали, что вот так случайно у нас определенная агрессивная группа появилась в обществе. Посмотрите, они создали групповые чаты в домах. Есть такой метод психологического воздействия – метод группового подкрепления, когда в группе 3-4 активных участника. Тех, кто высказывают ту точку зрения, которая невыгодна, они их самыми последними словами, а тех, кто говорят то, что надо, их поощряют. Другой метод – метод поощрения, вот когда конфетки раздавали и прочее. Если уходить от психологических терминов (я не психолог), но в принципе любой политтехнолог, любой политик, более-менее знакомый с этими технологиями, знает, что есть несколько методик, очень качественно используемых, для того чтобы массовым сознанием управлять.

Вадим Боровик:

В данном случае они сейчас придумали новую тему – кто надел маску, тот является оппозиционером. Ну это же идиот! Я иногда шутил по поводу того, что надо вернуть принудительную медицину, но людей, которые с такими идеями выступают, – послушайте, они занимаются преступным действием. Они каких-то людей заставляют относиться к маске не как к средству защиты не только себя, но и других, потому что если ты чихаешь и приходишь в общественное место, и знаешь, что лучше ее надеть, то тут уже начинается размышление на тему: то ли я политическую позицию проявляю, то ли я здоровьем своим занимаюсь. Тех, кто этим занимается, мы будем принудительно лечить. Только не от COVID будем их лечить, а от психического расстройства, психопатии. «В нашей стране вакханалия недопустима, в том числе и в социальных сетях» Вадим Боровик:

Есть несколько моментов. Давайте уже забудем эти слова – поствыборный период. Народ хочет покоя и нормального созидательного труда. Нам искусственно поствыборный период пытаются продлить. Уже давно выборы провели, Президент работает, и экономика 3 % рост показывает. Забудьте про поствыборный период. И вот у них проблема: все уже забыли фамилии этих беглых политиков, и никто не хочет эту повестку дня вообще поднимать. И вот они из носа, как Владимир Путин говорит, выковыривают и размазывают по тарелке свои какие-то идеи – про маски и прочее. А что делать, когда мы с силовиками встречаемся? Во-первых, соцсети – послушайте, уже не так. Когда выборы проходили, и вы, и многие другие мне рассказывали коллеги, как им писали: повесим, расстреляем, всех найдем. Сегодня все в штаны наложили, ребята, где вы там? Не пишите, да? Я многих помню, кто писал мне лично. Ну что же вы поудаляли, что же вы так испугались? Они же не испугались, что я им лично угрожал. У нас есть административная, уголовная и прочая ответственность за такие действия. И мы объяснили: мы шутить не будем, и предупреждения закончились. В нашей стране вакханалия недопустима, в том числе и в социальных сетях. Мы в соцсетях видим всех, поэтому уже этого шухера мы не допустим Вадим Боровик:

Вот эта пауза, которую временную поставили, – послы делают заявления на плохом то ли русском, то ли белорусском, на какой-то трасянке. Пускай займутся своими делами, наведут порядок со своими «желтыми жилетами». Пускай разберутся, почему укладывают в постель их кандидата в президенты с горничной, и пускай наведут порядок у себя. Тогда будет у них больше порядка (я о Франции сегодня говорю). Пускай уважают наши законы. Так вот что я говорю о нас? Мы создали систему очень хорошую, в том числе, которая работает латентно, я говорю о спецслужбах. И мы сегодня в соцсетях, в этих структурах видим всех, поэтому там уже этого шухера мы не допустим.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Наводим порядок. «Ни в коем случае мы не будем опираться исключительно на силу власти, но власть сильная в Беларуси» Вадим Боровик:

И наводим порядок. Но мы не делаем это грубо. Мы не будем, если кто-то какую-то точку зрения деликатно высказал, мы не будем его гнобить. У нас демократическое государство. Мы были очень добрыми и мы будем продолжать быть цивилизованными, вот эта толерантность наша белорусская. Ни в коем случае мы не будем опираться исключительно на силу власти, но власть сильная в Беларуси. И вот тем, кто не понимает, что деликатное общение – это не признак слабости, а просто культура и воспитание нашего белорусского народа, тот уже будет разговаривать по-другому, на том языке, который он понимает. Юлия Бешанова:

Давайте вспомним историю с французским послом, который выдвигает свою версию, почему он отказался показывать верительные грамоты, представлять оригиналы. У нас говорят, что это просто несоблюдение диппротокола.

Вадим Боровик:

Самое главное – с кем он прощался. Год находился человек в стране. Он же мог посмотреть реальную ситуацию. Он же прощается с белорусами, которые, по его словам, страдают от режима, и пожелал белорусам скорее обрести. Покажите мне этих белорусов, которые давным-давно, это вот даже 3 %, которых было людей возбудившихся и которых во многом использовали. Из 3 % максимум был 1 % убежденных, остальных просто обдурили и обманули вот этими технологиями и методиками. Так он же мошенник. Он же видел, что люди хотят работать, не хотят идти на эти забастовки, стачки. Знаете, за что они переживают? Чтобы, дай бог, последствия COVID были минимальными для страны, чтобы экономика развивалась. Смотрят – рубль укрепляется, экономика растет – повод радоваться. А тут посол совершенно меняет повестку дня. В Беларуси повестка дня не звучит – когда тут что-то сменится. Даже вот к этой конституционной реформе население относится спокойно. Полагаются на то, что «пускай власть нормально предложит концепцию, а мы посмотрим, что они предложат, и уже потом спокойно примем решение в рамках законного голосования». Вы что, слышите на проходных обсуждения Конституции, в учреждениях образования?

Юлия Бешанова:

У вас обсуждают? Николай Щекин:

Нет, не обсуждают. Вадим Боровик:

Никто с ума не сходит. Если вот в этих специализированных кругах – политологи, политики... Николай Щекин:

Экспертное сообщество и есть. Вадим Боровик:

Население об этом вообще не думает. Люди уже к Новому году начинают готовиться, понимаете? Так не надо население политизировать искусственно. Вот этого мы не должны допустить. Николай Щекин:

Завершая с послом, хочу сказать, что, может быть, через определенное время мы еще узнаем, какую спецслужбу он здесь представлял. Вадим Боровик:

Они все представляют. Послушайте, посольство – это штат, всегда есть руководитель резидентуры. Поэтому аккуратнее пейте на фуршетах. Вот будет переводчица красивая с длинными ногами, у нее будет микрофон между двумя пышными и прекрасными образами. Поэтому аккуратнее ведите себя с представителями посольств, потому что многие любят ходить. Мы же видели. Навальный любил в американское посольство со своей бригадой ходить – видите, где Навальный сегодня.

Николай Щекин:

Латушко ходил часто. О Латушко: почему он начал оппозиционную деятельность? Вот он так гадит стране Вадим Боровик:

Латушко у нас вообще много провел времени за границей, он жизни не знал. У него вся руководящая работа проходила за банкетным столом практически. И даже министром – культуру ему поручили. Если бы ему дать экономику, он бы ее развалил. А почему он начал оппозиционную деятельность? То, что в кулуарах говорят. Он хотел министром, а назначили директором театра – вот он так гадит стране, потому что амбиции слишком не соответствуют личности. Потому что личность могла бы просто повести себя порядочно. Иногда даже на паузу ставят чиновника с огромной репутацией и с огромным багажом, для того чтобы просто показать, как он себя проявит. Вот когда гниль эта всплыла. Слава богу, что так всплыла. И сегодня он мог быть на такой должности, где мог больше навредить стране. Мы ни за кем дверь не захлопываем, мы будем работать с Европой, но пускай они нас уважают Вадим Боровик:

У наших экспертов часто звучит: «поворот в одну сторону, мы закрыли чуть ли не занавес». Я хочу от этого предостеречь. Первое: наша позиция должна быть трезвой. То, что мы будем цивилизованно работать со всем миром (не дай бог, чтобы никто не обижался), наш стратегический союз – с Россией, наше Союзное государство этим не ослабим. Но выгодно нам, чтобы и с Россией были сняты санкции, и с Беларуси, и чтобы мы имели возможность дышать во все стороны. Поэтому наша позиция такая. И еще раз: наши европейские послы, друзья, мы хотим с вами работать и будем с вами работать, когда у вас пройдет эта мигрень, когда все шоры, которые на вас пытаются надеть преступники, которые сбежали из страны и пытались устроить госпереворот под руководством страны, находящейся за океаном, и которым выгодно навести дестабилизацию в Беларуси. Плюс они использовали несколько европейских государств, к сожалению, известных нам. Но мы уверены в том, что если Беларусь проявит стойкость, хладнокровие, мудрость, то есть мы ни за кем дверь не захлопываем и никому не плюем в ту чашу, из которой мы все в Европе пьем. Поэтому будем работать с Европой, но пускай они нас уважают, чтобы мы с ними работали.

Юлия Бешанова:

Что касается санкций, тут анонсировали, что даже если это вброс, что под санкции попадет даже министр иностранных дел Беларуси. Это выглядит абсолютно абсурдно. О министре иностранных дел Беларуси: никогда с его стороны не было заявлений, которые могли бы спровоцировать прерывание дипотношений Вадим Боровик:

Во-первых, у нас такой министр, которому могут завидовать многие. Он опытный. Он же работал на ключевых должностях в стране, поэтому он не потеряется в вертикали, в рамках системы политических координат. Вопрос в другом: что это маразматическая позиция, которая говорит: «Мы не готовы с вами говорить». Министр всегда вел себя дипломатично. Никогда с его стороны не было таких заявлений, которые бы могли спровоцировать прерывание дипломатических отношений. То есть на вопиющие вещи МИД – правильно – отвечал жестко. Так и должен действовать МИД, когда он отстаивает интересы страны. Но в целом он очень дипломатичный. Я не имею права, это Президент дает такую оценку, но я считаю, что на своем месте наш министр. Дальше что? Давайте начнем с общества, потому что мы всегда говорим о том, что будет действовать власть, как будет действовать власть. Я уже неоднократно говорил. Даже когда идет борьба, есть какая-то террористическая угроза, какая-то чрезвычайная ситуация, первое – сплоченность общества. Не зря мы объявили Год национального единства. Сегодня, белорусы, вам уже показали, как вас хотели использовать, как хотели вами манипулировать и к чему бы это привело: к развалу страны и к внешнему управлению. И сегодня мы видим, как те страны, которые поддались, сегодня получают газ в Европе по 1 000 долларов и не могут в учреждениях здравоохранения, в детских садах иметь тепло. А вы сегодня имеете тепло даже в учреждениях общественного назначения. Урок понятен.

Вадим Боровик:

Первое: общество, белорусы, сегодня должно позволить власти завершить Конституционную реформу грамотно и поддержать конструктивное решение. Это первое, что от нас надо. Просто повести себя грамотно, не позволить каким-то политиканам, преступникам ни на предприятиях, ни в учреждениях образования устроить какие-то провокации. Второе: что будет делать власть? Мы работаем на то, чтобы в любой момент отреагировать самым жестким образом на любую агрессию Вадим Боровик:

А почему они боятся так референдума? Вы якобы не признали выборы – мы сейчас проводим референдум, изменяем Конституцию. Там у нас и по срокам решение принято, многие вопросы учтены – того, что был запрос какой-то общественный. Далее мы формируем органы власти на основании вот этого проведенного референдума. А кого вы теперь будете не признавать? Мы на основании сформированной народом Конституции формируем вертикаль, усиливаем Всебелорусское народное собрание. Поэтому выбивается юридическая повестка дня. Все органы власти наши будут сформированы. Тогда они у нас были сформированы легитимно, а сейчас повторно легитимно мы формируем законную вертикаль власти. Второе – это экономика. Это всегда базис любой политической стабильности. Правильно Президент сказал: «Сейчас хорошо, но надо сделать еще лучше». То есть 2 миллиарда в плюс мы торгуем, внешнеэкономическое сальдо. Вот почему в Беларуси у нас рубль укрепляется? Правильная политика Нацбанка, и плюс на 2 миллиарда долларов мы сегодня наторговали. Поэтому занимаемся своей экономикой. На тех рынках, где мы есть, мы сохраняем свои позиции, но и ищем новые рынки, чтобы наша продукция уходила.