Эффект маленькой вьюги и температура -180 градусов. Посмотрите, как в больницах Бреста пополняют запас жидкого кислорода

Новости Беларуси. Чтобы утолить кислородный «аппетит» коронавируса, в Брестской области втрое увеличили количество кислородных точек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая Брестская городская больница работает как главный инфекционный госпиталь еще с первой волны. Тогда «задыхаться» медучреждения начали практически сразу, ведь расход кислорода в неделю превышал прежний полугодовой. Здесь завершили модернизацию кислородной сети, появился свой стратегический запас жидкого кислорода. Два резервуара по 5 тонн. Каждый – это замена 750 привычным баллонам. В качестве подстраховки сохранили и баллонную станцию. Ежедневно запас в жидком кислороде пополняют автоцистерной «Креон».

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Кислород поступает в больницу при рекордных -180 градусов в виде ярко-голубой жидкости. Затем уже в этих резервуарах она превращается в газ, который помогает дышать пациентам. Чтобы вы представляли, в одном литре жидкого кислорода примерно 860 литров газа. Весь этот процесс сопровождается интересным эффектом маленькой вьюги. И это место, где снег можно найти круглый год. Реконструкция кислородной сети в больнице заняла несколько месяцев и проходила параллельно со штатной работой. Сегодня при полутысячном коечном фонде количество кислородных точек в палатах выросло больше, чем вдвое – с 170 до 350. В пик четвертой волны потребность в кислороде в сутки достигает 5 тонн, а это объем одного резервуара.