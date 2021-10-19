Эффект маленькой вьюги и температура -180 градусов. Посмотрите, как в больницах Бреста пополняют запас жидкого кислорода
Новости Беларуси. Чтобы утолить кислородный «аппетит» коронавируса, в Брестской области втрое увеличили количество кислородных точек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая Брестская городская больница работает как главный инфекционный госпиталь еще с первой волны. Тогда «задыхаться» медучреждения начали практически сразу, ведь расход кислорода в неделю превышал прежний полугодовой.
Здесь завершили модернизацию кислородной сети, появился свой стратегический запас жидкого кислорода. Два резервуара по 5 тонн. Каждый – это замена 750 привычным баллонам. В качестве подстраховки сохранили и баллонную станцию. Ежедневно запас в жидком кислороде пополняют автоцистерной «Креон».
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Кислород поступает в больницу при рекордных -180 градусов в виде ярко-голубой жидкости. Затем уже в этих резервуарах она превращается в газ, который помогает дышать пациентам. Чтобы вы представляли, в одном литре жидкого кислорода примерно 860 литров газа. Весь этот процесс сопровождается интересным эффектом маленькой вьюги. И это место, где снег можно найти круглый год.
Реконструкция кислородной сети в больнице заняла несколько месяцев и проходила параллельно со штатной работой. Сегодня при полутысячном коечном фонде количество кислородных точек в палатах выросло больше, чем вдвое – с 170 до 350. В пик четвертой волны потребность в кислороде в сутки достигает 5 тонн, а это объем одного резервуара.
Эдуард Бабич, главный врач Брестской городской больницы № 1:
Это большие плюсы для всех. Первый плюс – для пациентов, которым гарантирована стабильная, бесперебойная подача кислорода в необходимом потоке, и для всех, кому это показано. Второе – это, конечно же, снижение нагрузки на технический персонал и машинистов воздухоразделительных установок, которые обслуживают. Это безопасность медицинских работников, врача, который защищен, который не стоит перед моральным выбором, кому дать кислород, а кому не дать. К счастью, у нас постоянно около 70-80 точек кислородных доступны и свободны, находятся в резерве и могут быть задействованы в случае увеличения пациентов, которые нуждаются в кислородной терапии.
Подробности в видеоматериале.
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