«Спасибо, что в трудные времена не бросили предприятие». Лукашенко поблагодарил работников «Белшины»
Новости Беларуси. Если трудовой коллектив хочет пообщаться с Президентом, Александр Лукашенко никогда не отказывается ответить на вопросы простых людей и заводчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В процессе этого диалога часто поднимаются вопросы гораздо шире производственных интересов. На «Белшине» начали с темы импортозамещения, затем предсказуемо перешли к политике.
Безусловно, каждого белоруса беспокоит ситуация вокруг страны и как это скажется на нашем будущем. Александр Лукашенко дал предельно четкий ответ: каждый должен заниматься своим делом, а решение остальных проблем за Президентом. Стратегия выработана, планы обозначены, поручения озвучены. Но уехать с «Белшины» глава государства, не пообщавшись с заводчанами, не мог. Тем более на этом предприятии уже не первый раз. Впрочем, тот первый мог оказаться последним.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Белорусский путь развития, можно сказать, начался с «Белшины». Глава государства вспомнил о том, как сюда приехал, в эти цеха. Они были невзрачные. У людей не было работы, у предприятия – контрактов. В общем, шины катились вниз. Теперь, как говорится, совсем другое.
Люди уже ждали главу государства. Тогда – с надеждой, сейчас с вопросами, которые волнуют общество. Общение начал сам Президент. Начал с ответа на вопрос: чего приехал?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Раньше столько молодых людей здесь не было. Это тоже хорошо. Значит, предприятие смотрит в будущее. Ситуация в мире непростая. Никого пугать не хочу. Самый главный вопрос для нас сейчас – импортозамещение. Китай, Россия, Индия, Вьетнам, Индонезия, азиатские страны. Мы спокойно можем работать. Но это по отдельным только предприятиям. В том числе и «Белшине». Это непростая обстановка, из нее мы должны, как в народе говорят, красиво выкрутиться. Все остальное в Беларуси не проблема. Сельское хозяйство, другие направления. Там мы работали и будем работать. И спрос громаднейший. В том числе и на ваши шины. Вы сегодня не успеваете обеспечить спрос (подробности здесь).
Наживаться на ситуации никому не позволено. Ни частникам, ни государственным предприятиям. Поэтому вы должны четко понимать, что многое от нас не зависит. Мы этот рост цен завозим извне. Потому что мы много покупаем сырья и материалов. И также экспортируем основную массу продукции. Спасибо вам за то, что вы в трудные времена не бросили предприятие. Если в этом и в следующем году, сжав зубы, выдержите, мы все выдержим – другая будет страна, это я вам гарантирую.
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