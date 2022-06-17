«Спасибо, что в трудные времена не бросили предприятие». Лукашенко поблагодарил работников «Белшины»

Новости Беларуси. Если трудовой коллектив хочет пообщаться с Президентом, Александр Лукашенко никогда не отказывается ответить на вопросы простых людей и заводчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В процессе этого диалога часто поднимаются вопросы гораздо шире производственных интересов. На «Белшине» начали с темы импортозамещения, затем предсказуемо перешли к политике.

Безусловно, каждого белоруса беспокоит ситуация вокруг страны и как это скажется на нашем будущем. Александр Лукашенко дал предельно четкий ответ: каждый должен заниматься своим делом, а решение остальных проблем за Президентом. Стратегия выработана, планы обозначены, поручения озвучены. Но уехать с «Белшины» глава государства, не пообщавшись с заводчанами, не мог. Тем более на этом предприятии уже не первый раз. Впрочем, тот первый мог оказаться последним.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Белорусский путь развития, можно сказать, начался с «Белшины». Глава государства вспомнил о том, как сюда приехал, в эти цеха. Они были невзрачные. У людей не было работы, у предприятия – контрактов. В общем, шины катились вниз. Теперь, как говорится, совсем другое. Люди уже ждали главу государства. Тогда – с надеждой, сейчас с вопросами, которые волнуют общество. Общение начал сам Президент. Начал с ответа на вопрос: чего приехал?