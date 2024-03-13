Прямой эфир

Белорусские спасатели готовятся к наступлению пожароопасного сезона

13 марта 2024 06:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К весенне-летнему пожароопасному сезону готовятся белорусские спасатели. Одно из важнейших направлений – мониторинг оперативной обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские спасатели готовятся к наступлению пожароопасного сезона-1

Для предупреждения и ликвидации возгораний в экосистемах организовано взаимодействие всех заинтересованных служб. Запланированы рейды по местам массового отдыха граждан, потенциально пожароопасным территориям. Их цель – пресечение несанкционированного разведения костров, сжигания сухой растительности.

Наибольшее количество сообщений о пожарах в природных экосистемах с начала опасного сезона поступило из Брестской и Минской областей. Всего их зафиксировано 259.

# МЧС Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Запад знает, что Путин выиграет – как пытались шатать Россию перед выборами? Разбор политолога
12 марта 2024 20:03

Запад знает, что Путин выиграет – как пытались шатать Россию перед выборами? Разбор политолога

«Мама погрязла в делах детей». Надо ли делать уроки с ребёнком?
12 марта 2024 19:50

«Мама погрязла в делах детей». Надо ли делать уроки с ребёнком?

Гигин о беглых: им не нужна мирная и спокойная Беларусь, они движимы только местью
12 марта 2024 19:49

Гигин о беглых: им не нужна мирная и спокойная Беларусь, они движимы только местью