Белорусские спасатели готовятся к наступлению пожароопасного сезона

К весенне-летнему пожароопасному сезону готовятся белорусские спасатели. Одно из важнейших направлений – мониторинг оперативной обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для предупреждения и ликвидации возгораний в экосистемах организовано взаимодействие всех заинтересованных служб. Запланированы рейды по местам массового отдыха граждан, потенциально пожароопасным территориям. Их цель – пресечение несанкционированного разведения костров, сжигания сухой растительности.

Наибольшее количество сообщений о пожарах в природных экосистемах с начала опасного сезона поступило из Брестской и Минской областей. Всего их зафиксировано 259.