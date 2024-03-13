Накануне юбилея Конституции в Беларуси проходят диалоговые площадки

Понимать дух, смысл и значение Конституции. Накануне юбилея главного документа страны в Беларуси проходят диалоговые площадки, главная цель которых – глубже познакомить молодое поколение с новациями Основного закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилеве такая встреча состоялась на базе университета имени Кулешова и собрала полторы сотни человек. В основном это молодежный актив области. В числе спикеров историки, депутаты и лидеры мнений, а также те, кто на деле получил уникальную возможность стать соавтором важнейшего документа.

Дмитрий Роговцов, проректор Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова:

Процесс выработки, корректировки тех предложений и новелл, которые вносились в Конституции, заставил молодежь посмотреть на наш Основной закон по-другому. Они поняли, что это закон для всей страны и именно для них. И по этим законам надо жить, чтобы существовала наша независимая Республика Беларусь.

Среди новаций, которые больше всего интересуют молодежь, – семья, материнство, отцовство и детство под защитой государства, реализация потенциала молодежи в интересах всего общества, сохранение исторической памяти и патриотизм.