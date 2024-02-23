Желают влиять на результат – Дзиодзина рассказала, как действуют провокаторы во время выборов
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Перед началом проведения выборов в этом году была проделана кропотливая работа в сфере законодательства. И если положение появлялось, оно было призвано помогать структурировать сам процесс с максимальным комфортом для всех избирателей. Вплоть до того, что исходя из обретенного опыта электоральных кампаний и выборов прошлых лет, была учтена психология. Например, запрет снимать бюллетень на камеру связан с феноменом группового давления, который и в этот раз могли попытаться использовать провокаторы, желая влиять на результат голосов и процесс.
Обычно у каждого перед походом на избирательный участок уже есть определенные предпочтения, и наедине с собой он четко знает, напротив какой фамилии хочет поставить галочку. Но если в пространстве своих соцсетей тот самый человек начинает сталкиваться с наводнением снимков с якобы голосами других, то сопротивляться их натиску становится тяжело. Не исключено, что и сами снимки будут поддельными. Но ощущение так называемого «подавляющего большинства» психологически помешает избирателю усомниться, что голоса настоящие, а им самим на данный момент не манипулируют. Таким образом, феномен группового давления обретает потенциал подтолкнуть человека проголосовать не так, как он сам посчитал бы нужным без посторонних подсказок.
Алена Дзиодзина:
В свое время в социальной психологии провели исследование. Основной выборке детей дали сладкую кашу, но одному из них щедро насолили в тарелку. А потом у каждого спросили про вкус. И после того, как все отметили, что их каша сладкая, ребенок с пересоленной кашей назвал ее тоже сладкой! Схожая история может быть с человеком, у которого уже есть своя политическая позиция, но он не станет ее выражать из-за группового давления в соцсети. По опыту выборов прошлых лет, тогда же предпринимались другие попытки выводить на эмоции. Например, когда провокаторы преднамеренно «ошибались» в бюллетенях на участках, пытаясь образовать на них затяжную очередь. Обычно такой финт ушами предпринимается для того, чтобы создать другим избирателям неудобство, придать процессу голосования отрицательный чувственный фон и помешать другим сделать свой настоящий выбор. Однако данный прием на сей раз не пройдет. Ведь ошибиться теперь допустимо лишь дважды.
У нас есть такое предупреждение, что как будто бы разум сильнее эмоций. Но когда эти яркие чувства пересекают черту, способность критично мыслить снижается на уровне физиологических процессов в нашем мозге. По этой причине провокаторы в ходе выборов пытаются вытянуть гамму тяжелых чувств. Но те меры, что были предприняты, призваны нас защитить от посторонних манипуляций сознанием, чтобы сделанный выбор оказался действительно наш.
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