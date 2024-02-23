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Желают влиять на результат – Дзиодзина рассказала, как действуют провокаторы во время выборов

23 февраля 2024 07:25
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Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Желают влиять на результат – Дзиодзина рассказала, как действуют провокаторы во время выборов-1

Алена Дзиодзина, психолог:
Перед началом проведения выборов в этом году была проделана кропотливая работа в сфере законодательства. И если положение появлялось, оно было призвано помогать структурировать сам процесс с максимальным комфортом для всех избирателей. Вплоть до того, что исходя из обретенного опыта электоральных кампаний и выборов прошлых лет, была учтена психология. Например, запрет снимать бюллетень на камеру связан с феноменом группового давления, который и в этот раз могли попытаться использовать провокаторы, желая влиять на результат голосов и процесс. 

Обычно у каждого перед походом на избирательный участок уже есть определенные предпочтения, и наедине с собой он четко знает, напротив какой фамилии хочет поставить галочку. Но если в пространстве своих соцсетей тот самый человек начинает сталкиваться с наводнением снимков с якобы голосами других, то сопротивляться их натиску становится тяжело. Не исключено, что и сами снимки будут поддельными. Но ощущение так называемого «подавляющего большинства» психологически помешает избирателю усомниться, что голоса настоящие, а им самим на данный момент не манипулируют. Таким образом, феномен группового давления обретает потенциал подтолкнуть человека проголосовать не так, как он сам посчитал бы нужным без посторонних подсказок. 

Желают влиять на результат – Дзиодзина рассказала, как действуют провокаторы во время выборов-4

Алена Дзиодзина:
В свое время в социальной психологии провели исследование. Основной выборке детей дали сладкую кашу, но одному из них щедро насолили в тарелку. А потом у каждого спросили про вкус. И после того, как все отметили, что их каша сладкая, ребенок с пересоленной кашей назвал ее тоже сладкой! Схожая история может быть с человеком, у которого уже есть своя политическая позиция, но он не станет ее выражать из-за группового давления в соцсети. По опыту выборов прошлых лет, тогда же предпринимались другие попытки выводить на эмоции. Например, когда провокаторы преднамеренно «ошибались» в бюллетенях на участках, пытаясь образовать на них затяжную очередь. Обычно такой финт ушами предпринимается для того, чтобы создать другим избирателям неудобство, придать процессу голосования отрицательный чувственный фон и помешать другим сделать свой настоящий выбор. Однако данный прием на сей раз не пройдет. Ведь ошибиться теперь допустимо лишь дважды. 

У нас есть такое предупреждение, что как будто бы разум сильнее эмоций. Но когда эти яркие чувства пересекают черту, способность критично мыслить снижается на уровне физиологических процессов в нашем мозге. По этой причине провокаторы в ходе выборов пытаются вытянуть гамму тяжелых чувств. Но те меры, что были предприняты, призваны нас защитить от посторонних манипуляций сознанием, чтобы сделанный выбор оказался действительно наш.

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алена Дзиодзина

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