Желают влиять на результат – Дзиодзина рассказала, как действуют провокаторы во время выборов

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Перед началом проведения выборов в этом году была проделана кропотливая работа в сфере законодательства. И если положение появлялось, оно было призвано помогать структурировать сам процесс с максимальным комфортом для всех избирателей. Вплоть до того, что исходя из обретенного опыта электоральных кампаний и выборов прошлых лет, была учтена психология. Например, запрет снимать бюллетень на камеру связан с феноменом группового давления, который и в этот раз могли попытаться использовать провокаторы, желая влиять на результат голосов и процесс.

Обычно у каждого перед походом на избирательный участок уже есть определенные предпочтения, и наедине с собой он четко знает, напротив какой фамилии хочет поставить галочку. Но если в пространстве своих соцсетей тот самый человек начинает сталкиваться с наводнением снимков с якобы голосами других, то сопротивляться их натиску становится тяжело. Не исключено, что и сами снимки будут поддельными. Но ощущение так называемого «подавляющего большинства» психологически помешает избирателю усомниться, что голоса настоящие, а им самим на данный момент не манипулируют. Таким образом, феномен группового давления обретает потенциал подтолкнуть человека проголосовать не так, как он сам посчитал бы нужным без посторонних подсказок.