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В Стокгольме не видят необходимости в размещении баз НАТО на своей территории

13 марта 2024 07:32
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Швеция выступила против размещения баз НАТО на своей территории. В Стокгольме не видят необходимости в этом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также там считают, что нет оснований и для размещения в стране ядерного оружия.

В Стокгольме не видят необходимости в размещении баз НАТО на своей территории-1

Всего два дня назад на торжественной церемонии флаг Швеции подняли в штаб-квартире НАТО. Страна присоединилась к Альянсу. Но, как оказалось, разделяет не все устремления военно-политического блока.

# НАТО # общество # Новости Швеции

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