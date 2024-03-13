В Стокгольме не видят необходимости в размещении баз НАТО на своей территории

Швеция выступила против размещения баз НАТО на своей территории. В Стокгольме не видят необходимости в этом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также там считают, что нет оснований и для размещения в стране ядерного оружия.
Швеция выступила против размещения баз НАТО на своей территории. В Стокгольме не видят необходимости в этом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также там считают, что нет оснований и для размещения в стране ядерного оружия.
Всего два дня назад на торжественной церемонии флаг Швеции подняли в штаб-квартире НАТО. Страна присоединилась к Альянсу. Но, как оказалось, разделяет не все устремления военно-политического блока.