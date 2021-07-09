«Это в будущем всё-таки будет сделано». Начнут ли клонировать людей?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Когда появится клон человека? И нужно ли это делать?

Ирма Моссэ, главный научный сотрудник лаборатории генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Клонирование запрещено ЮНЕСКО еще в 1997 году. Что касается китайской работы, то впервые не приматы клонированы, а впервые этим способом, потому что до этого еще в 2000 году тоже приматов клонировали, но другим способом. Это не очень важно. Что касается человека, то тут возникает много этических вопросов. С одной стороны, если есть какой-то гений, то почему бы не иметь еще такого гения? Для животных – это понятно. Но в принципе это запрещено. Правда, появлялись публикации, что в Израиле клонировали двух девочек, но это все заглохло. Запреты в науке – вещи очень ненадежные, потому что очень трудно проконтролировать, где, кто и чем занимается. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что позиция церкви в этом плане достаточно категоричная. Они против создания людей искусственным путем. Но ведь это же такой прорыв в науке. Ирма Моссэ:

Церковь всегда против всех новшеств. Любое открытие в генетике всегда принималось с большой тревогой. Даже сами генетики зачастую объявляли мораторий. Это было и при выделении гена, и при синтезе гена. Даже те же пробирочные дети, ЭКО, которое сейчас во всем мире делается, тоже были запрещены. Когда впервые доктор Эдвардс в Англии сделал этих детей из пробирки.

Вероника Метельская, ведущая ток-шоу:

А клонирование отдельных органов, чтобы спасти жизнь человека? Ирма Моссэ:

Это, конечно, можно. Сейчас и 3D делают органы. Это вопрос допустимый. Вероника Метельская:

Правильно ли мы понимаем, что эти органы организм бы не отторгал в отличие от донорских? Ирма Моссэ:

Конечно. Я считаю, что так же, как и любые генетические открытия, которые запрещались, потом со временем начинали работать. Я думаю, что это тоже будет. Может, это будет в ограниченных каких-то случаях, когда это очень нужно. С другой стороны, как будет чувствовать себя человек, который будет знать, что он родился на свет не обычным способом, а путем клонирования? Может, ему это будет неприятно.

Алена Родовская:

А как чувствовали себя дети, которые родились из пробирки? Вполне нормально сейчас. Хорошие люди, которые рядом с нами. Ирма Моссэ:

Если мое личное мнение, то я считаю, что это в будущем все-таки будет сделано, потому что иногда, когда родители теряют ребенка, к которому уже привязались всей душой, то они, конечно, хотят такого же ребенка. Алена Родовская:

Вы знаете, когда во благо. Почему столько много критики? Потому что мы все прекрасно понимаем, в каком мире живем. Мы понимаем, что рано или поздно возникнут силы, структуры, люди, которые это сделают во вред человечеству. Вот что пугает. Ирма Моссэ:

Каждый раз любое открытие генетики всегда сопровождалось опасениями: а не сделают ли из этого что-то плохое?

Алена Родовская:

Не уничтожим ли мы человечество в результате? Вероника Метельская:

От клонирования органов вреда точно не будет. Ирма Моссэ:

Сейчас гораздо более важно редактирование ДНК. Алена Родовская:

Вмешательство? Ирма Моссэ:

Да. Если это на взрослых людях, то это вполне разрешено. Например, у человека смертельная болезнь. Можно взять у него клетки, заменить поврежденный ген, ввести обратно человеку, он поправится. Этим занимаются.