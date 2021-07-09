«Это в будущем всё-таки будет сделано». Начнут ли клонировать людей?
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Когда появится клон человека? И нужно ли это делать?
Ирма Моссэ, главный научный сотрудник лаборатории генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
Клонирование запрещено ЮНЕСКО еще в 1997 году. Что касается китайской работы, то впервые не приматы клонированы, а впервые этим способом, потому что до этого еще в 2000 году тоже приматов клонировали, но другим способом. Это не очень важно. Что касается человека, то тут возникает много этических вопросов. С одной стороны, если есть какой-то гений, то почему бы не иметь еще такого гения? Для животных – это понятно. Но в принципе это запрещено. Правда, появлялись публикации, что в Израиле клонировали двух девочек, но это все заглохло. Запреты в науке – вещи очень ненадежные, потому что очень трудно проконтролировать, где, кто и чем занимается.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что позиция церкви в этом плане достаточно категоричная. Они против создания людей искусственным путем. Но ведь это же такой прорыв в науке.
Ирма Моссэ:
Церковь всегда против всех новшеств. Любое открытие в генетике всегда принималось с большой тревогой. Даже сами генетики зачастую объявляли мораторий. Это было и при выделении гена, и при синтезе гена. Даже те же пробирочные дети, ЭКО, которое сейчас во всем мире делается, тоже были запрещены. Когда впервые доктор Эдвардс в Англии сделал этих детей из пробирки.
Вероника Метельская, ведущая ток-шоу:
А клонирование отдельных органов, чтобы спасти жизнь человека?
Ирма Моссэ:
Это, конечно, можно. Сейчас и 3D делают органы. Это вопрос допустимый.
Вероника Метельская:
Правильно ли мы понимаем, что эти органы организм бы не отторгал в отличие от донорских?
Ирма Моссэ:
Конечно. Я считаю, что так же, как и любые генетические открытия, которые запрещались, потом со временем начинали работать. Я думаю, что это тоже будет. Может, это будет в ограниченных каких-то случаях, когда это очень нужно. С другой стороны, как будет чувствовать себя человек, который будет знать, что он родился на свет не обычным способом, а путем клонирования? Может, ему это будет неприятно.
Алена Родовская:
А как чувствовали себя дети, которые родились из пробирки? Вполне нормально сейчас. Хорошие люди, которые рядом с нами.
Ирма Моссэ:
Если мое личное мнение, то я считаю, что это в будущем все-таки будет сделано, потому что иногда, когда родители теряют ребенка, к которому уже привязались всей душой, то они, конечно, хотят такого же ребенка.
Алена Родовская:
Вы знаете, когда во благо. Почему столько много критики? Потому что мы все прекрасно понимаем, в каком мире живем. Мы понимаем, что рано или поздно возникнут силы, структуры, люди, которые это сделают во вред человечеству. Вот что пугает.
Ирма Моссэ:
Каждый раз любое открытие генетики всегда сопровождалось опасениями: а не сделают ли из этого что-то плохое?
Алена Родовская:
Не уничтожим ли мы человечество в результате?
Вероника Метельская:
От клонирования органов вреда точно не будет.
Ирма Моссэ:
Сейчас гораздо более важно редактирование ДНК.
Алена Родовская:
Вмешательство?
Ирма Моссэ:
Да. Если это на взрослых людях, то это вполне разрешено. Например, у человека смертельная болезнь. Можно взять у него клетки, заменить поврежденный ген, ввести обратно человеку, он поправится. Этим занимаются.
Алена Родовская:
О каких заболеваниях идет речь?
Ирма Моссэ:
Например, онкология. Это делается в Гарвардском университете с онкологическими больными. Но понимаете, что получается, я сказала, что на стадии эмбрионов можно отсортировать эмбрионов без патологий. Но уже в Китае сделали, была шумиха, что в Китае в 2018 году отредактировали эмбрионы человека. Там врач заменил ген, который обеспечивает заражение СПИД, то есть он заменил так, что эти девочки не могут болеть СПИД. Есть такие люди, у которых вирус СПИД не может встроиться в ДНК. Он сделал благое дело, то есть родились девочки, которые никогда не заболеют СПИД. Но запретили работать, там к нему такие санкции. Говорят, что теперь эмбриону можно вводить любые гены, можно вводить гены таланта, родятся талантливые дети. Всегда есть какая-то опасность, но все-таки я считаю, что человечество с каждым годом мудрее и мудрее. Редактирование ДНК точно будет развито, это просто спасение, потому что можно будет избавить человечество от опасных заболеваний.
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