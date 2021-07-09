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Будут и известные звёзды. Рассказываем о народном празднике в Александрии

09 июля 2021 20:32
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Новости Беларуси. До главного народного праздника лета (Купалье) в Александрии осталось меньше суток. На берегу Днепра уже вырос целый город развлечений, который завтра снова соберет гостей. Белорусы и не только едут на Купалье, чтобы окунуться в праздничную атмосферу. В 2021 году для туристов впервые организовали палаточный городок. Что еще готовит Александрия? Туристическое закулисье увидела Юлия Мычка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будут и известные звёзды. Рассказываем о народном празднике в Александрии-1

Юлия Мычка, корреспондент:
Несмотря на то, что Александрия – это аутентичный праздник, в этом году ставку делали на комфорт и туризм. Поэтому в этом живописном месте на этом берегу Днепра раскинулся палаточный городок. 20 палаток, все уже забронированы, будет костер, есть электричество. И уже приехали первые гости.

Будут и известные звёзды. Рассказываем о народном празднике в Александрии-4

Пока на сценах главного праздника идут репетиции, на берегу Днепра тоже льется песня. Первые гости из Бреста отдыхают после долгой дороги.

Будут и известные звёзды. Рассказываем о народном празднике в Александрии-7

Анатолий Новик, житель Бреста:
Вы знаете, я каждый год смотрю на этот праздник, который проводится в Александрии, и всегда думал, как туда попасть и посмотреть воочию, как это все происходит, и сегодня мне подвернулась удача. Мы с друзьями решили приехать в этот живописный уголок.

Будут и известные звёзды. Рассказываем о народном празднике в Александрии-10

Чтобы ничего не пропустить, друзья решили приехать в Александрию заранее. Старт взяли глубокой ночью и провели в пути 8 часов. От красоты здешних пейзажей усталость как рукой сняло, песни у костра сегодня будут не только под гитару, с собой гости из Бреста прихватили аккордеон. И как сами они шутят: еще неизвестно, на каком берегу Днепра концерт будет лучше.

Будут и известные звёзды. Рассказываем о народном празднике в Александрии-13

В этом году организаторы позаботились о том, чтобы туристы ехали налегке. Помимо палаток для гостей подготовили спальные мешки и все нужное снаряжение для комфортного отдыха. Плюсы туристической Александрии уже оценила семья Леванович из Борисова. Криница в двух шагах, парковка и даже дрова. Большой бонус – красота вокруг. Ясная ночь обещает подарить туристам александрийского кемпинга звездный шатер. И все это всего за девять рублей с человека.

Будут и известные звёзды. Рассказываем о народном празднике в Александрии-16

Сергей Леванович, житель Борисова:
Интересный праздник отдохнуть от разных забот. Мы вот узнали про палаточный городок, раньше приехали специально, я думаю, к вечеру мест уже не найдешь.

Будут и известные звёзды. Рассказываем о народном празднике в Александрии-19

Александрийское поле уже не узнать. Торговые ряды длиною в полтора километра сегодня росли на глазах. Лучшие предприятия страны спешат удивить своей продукцией. Готовится выставка белорусской сельскохозяйственной техники. Под александрийским солнцем белорусские трактора горят, как на модной витрине.

Будут и известные звёзды. Рассказываем о народном празднике в Александрии-22

Василий Гнедчик, ведущий инженер МТЗ:
В этом году мы представляем технику от 9 до 130 лошадиных сил. То есть эта техника в основном для широкого потребителя. Вот это мини-тракторы, которые используются на приусадебных участках дачниками, они будут интересны посетителям.

Будут и известные звёзды. Рассказываем о народном празднике в Александрии-25

Организаторы праздника уверены, что в этом году численность гостей превысит многолетний рубеж Александрии. Впрочем, самый душевный праздник все эти годы прирастает не только по количеству людей. Александрийское поле наполняется новыми интересными объектами. Театральные представления, танцы с роботами, цирк, национальные фудкорты. В концертной программе только на малой сцене будут задействованы 350 артистов.

Будут и известные звёзды. Рассказываем о народном празднике в Александрии-28

Александр Глуздов, начальник отдела традиционного искусства Могилевского областного центра творчества:
Каждый раз постановочная группа режиссера ищет новую фишку, в этом году это стало национальное достояние, наше культурное достояние – наш рушник, который белорусы использовали, который сопровождал белоруса от жнива, от проводов в армию, на свадьбе. Без него не обходился ни один этап. Мы покажем на церемонии открытия большое их многообразное количество.

Будут и известные звёзды. Рассказываем о народном празднике в Александрии-31

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Каждый найдет свою папараць-кветку. Это самое главное, папараць-кветка у каждого будет своя. Те, кто приехал сюда работать на этот фестиваль, работники культуры и искусства, работники торговли, мастера декоративно-прикладного искусства, естественно, что они найдут своего покупателя, потребителя своих услуг, они найдут зрителя, который год ждет, чтобы увидеть то новое, что есть в культуре, есть в искусстве Республики Беларусь. Самое главное, что наши близкие друзья – украинцы, россияне – подтвердили свое участие. Ждем большую делегацию из Российской Федерации, Украина тоже будет.

Впервые на праздник приедут гости из Камчатского края. Среди приглашенных звезд Олег Газманов и Серега.

# Культурные традиции # общество # Анатолий Новик # Василий Гнедчик # Валерий Малашко # Юлия Мычка # Фотофакт

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