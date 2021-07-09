Будут и известные звёзды. Рассказываем о народном празднике в Александрии

Новости Беларуси. До главного народного праздника лета (Купалье) в Александрии осталось меньше суток. На берегу Днепра уже вырос целый город развлечений, который завтра снова соберет гостей. Белорусы и не только едут на Купалье, чтобы окунуться в праздничную атмосферу. В 2021 году для туристов впервые организовали палаточный городок. Что еще готовит Александрия? Туристическое закулисье увидела Юлия Мычка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Мычка, корреспондент:

Несмотря на то, что Александрия – это аутентичный праздник, в этом году ставку делали на комфорт и туризм. Поэтому в этом живописном месте на этом берегу Днепра раскинулся палаточный городок. 20 палаток, все уже забронированы, будет костер, есть электричество. И уже приехали первые гости.

Пока на сценах главного праздника идут репетиции, на берегу Днепра тоже льется песня. Первые гости из Бреста отдыхают после долгой дороги.

Анатолий Новик, житель Бреста:

Вы знаете, я каждый год смотрю на этот праздник, который проводится в Александрии, и всегда думал, как туда попасть и посмотреть воочию, как это все происходит, и сегодня мне подвернулась удача. Мы с друзьями решили приехать в этот живописный уголок.

Чтобы ничего не пропустить, друзья решили приехать в Александрию заранее. Старт взяли глубокой ночью и провели в пути 8 часов. От красоты здешних пейзажей усталость как рукой сняло, песни у костра сегодня будут не только под гитару, с собой гости из Бреста прихватили аккордеон. И как сами они шутят: еще неизвестно, на каком берегу Днепра концерт будет лучше.

В этом году организаторы позаботились о том, чтобы туристы ехали налегке. Помимо палаток для гостей подготовили спальные мешки и все нужное снаряжение для комфортного отдыха. Плюсы туристической Александрии уже оценила семья Леванович из Борисова. Криница в двух шагах, парковка и даже дрова. Большой бонус – красота вокруг. Ясная ночь обещает подарить туристам александрийского кемпинга звездный шатер. И все это всего за девять рублей с человека.

Сергей Леванович, житель Борисова:

Интересный праздник отдохнуть от разных забот. Мы вот узнали про палаточный городок, раньше приехали специально, я думаю, к вечеру мест уже не найдешь.

Александрийское поле уже не узнать. Торговые ряды длиною в полтора километра сегодня росли на глазах. Лучшие предприятия страны спешат удивить своей продукцией. Готовится выставка белорусской сельскохозяйственной техники. Под александрийским солнцем белорусские трактора горят, как на модной витрине.

Василий Гнедчик, ведущий инженер МТЗ:

В этом году мы представляем технику от 9 до 130 лошадиных сил. То есть эта техника в основном для широкого потребителя. Вот это мини-тракторы, которые используются на приусадебных участках дачниками, они будут интересны посетителям.

Организаторы праздника уверены, что в этом году численность гостей превысит многолетний рубеж Александрии. Впрочем, самый душевный праздник все эти годы прирастает не только по количеству людей. Александрийское поле наполняется новыми интересными объектами. Театральные представления, танцы с роботами, цирк, национальные фудкорты. В концертной программе только на малой сцене будут задействованы 350 артистов.

Александр Глуздов, начальник отдела традиционного искусства Могилевского областного центра творчества:

Каждый раз постановочная группа режиссера ищет новую фишку, в этом году это стало национальное достояние, наше культурное достояние – наш рушник, который белорусы использовали, который сопровождал белоруса от жнива, от проводов в армию, на свадьбе. Без него не обходился ни один этап. Мы покажем на церемонии открытия большое их многообразное количество.