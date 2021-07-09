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В Беларуси направят средства на реализацию проектов из фонда Президента по поддержке культуры и искусства

09 июля 2021 20:23
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Новости Беларуси. Более миллиона 600 тысяч рублей направят в Беларуси на реализацию творческих проектов из фонда Президента по поддержке культуры и искусства. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси направят средства на реализацию проектов из фонда Президента по поддержке культуры и искусства-1

Часть средств пойдет на реставрацию и восстановление объектов со статусом историко-культурной ценности. В списке усадебно-парковые ансамбли в деревне Закозель Дрогичинского района и в агрогородке Залесье под Сморгонью, памятник архитектуры XIX века, реставрируемый под краеведческий музей в Лепеле, и Гольшанский замок. Кроме того, средства выделят на пополнение фондов Национальной библиотеки Беларуси комплексом рукописных и печатных книжных памятников.

# Культура # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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