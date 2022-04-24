Как белорусский туризм конкурирует с мировым и есть ли ещё места в санаториях? Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Турсезон-2022. Время отпусков уже не за горами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А будут ли эти самые горы и моря? Или все же стоит задуматься над бронью места под солнцем в Беларуси?

Как развивается туриндустрия в нашей стране? Сколько осталось свободных путевок в санаториях Синеокой? Как релакс по-белорусски конкурирует с мировыми предложениями и какие перспективы отдыха в деревне? В общем, если вы планируете свой отдых, включайте СТВ и смотрите наш гайд. На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты и представители турбизнеса.