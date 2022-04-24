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Как белорусский туризм конкурирует с мировым и есть ли ещё места в санаториях? Анонс ток-шоу «По существу»

24 апреля 2022 16:34
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Новости Беларуси. Турсезон-2022. Время отпусков уже не за горами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А будут ли эти самые горы и моря? Или все же стоит задуматься над бронью места под солнцем в Беларуси?  

Как белорусский туризм конкурирует с мировым и есть ли ещё места в санаториях? Анонс ток-шоу «По существу»-1

Как развивается туриндустрия в нашей стране? Сколько осталось свободных путевок в санаториях Синеокой? Как релакс по-белорусски конкурирует с мировыми предложениями и какие перспективы отдыха в деревне? В общем, если вы планируете свой отдых, включайте СТВ и смотрите наш гайд. На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты и представители турбизнеса.  

Присоединяйтесь 25 апреля к разговору на канале СТВ. Как всегда, в прямом эфире в 18:30.  

# Туризм # общество # Фотофакт

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