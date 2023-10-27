Создаём произведение искусства. Мастер-класс от гончара по изготовлению керамики
Раньше – это кухонная утварь, а уже сегодня – украшение каждого дома. Здесь вы можете применить безграничную фантазию и творческие способности, создать уникальное произведение искусства. Прямо сейчас Константин Титов, гончар с 30-летним стажем, покажет удивительный мастер-класс.
Константин Титов, гончар:
Глина готова. Самое главное – установить четкость центра. Я ее поднимаю вверх и опускаю вниз. Этот процесс называется центровка. Делаются проколы, формируется дно. А сейчас мы с вами будем вытягивать цилиндр, так как все работы на гончарном круге они делаются исключительно из цилиндра. Толщина его стенки должна быть 5 миллиметров.
Со стороны кажется, что превратить упругий комок глины в красивый сосуд легко, но одно неуклюжее действие – и ваше будущее произведение снова становится бесформенным материалом.
В руках мастера материал достаточно послушный. В каждом действии Константина чувствуется аккуратность и настоящая нежность. Зрелище завораживающее.
Константин Титов:
С поверхности нашего изделия я также буду убирать всю лишнюю глину и влагу, оно становится гладким по силуэту. Делаем узкое горло. Вытягивается вверх, делается своеобразная шейка. Нам с вами нужно сделать узкое отверстие, именуемое венчиком. Сюда будет вставляться пробочка.
В копилке у ремесленника много удивительных работ – декоративные панно, статуэтки, вазы, посуда и даже уникальные свистки. С такими предметами дом оживает, в нем становится уютнее и теплее.
Константин Титов:
Всю эту темную керамику я уже покрыл молоком. Самым обычным. В молоке у нас содержится казеин. Он закрывает поры, перестает течь. Ставится в печь на 400 градусов. Молоко загорело, получился необычный цвет – металл, кожух. Дерево напоминает, но это тоже керамика.
По словам Константина, из девушек получаются хорошие гончары. Проверить так ли это, решили и мы.
Константин Титов:
Капаем сюда водичку, руки убираем. Сейчас будем формовать донышко, руку кладем сюда и растягиваем. Левая внутри, правая снаружи, поднимаем вверх. Теперь остается самое сложное: мы нанесем простой геометрический орнамент. Профессионально получилось. Браво новому керамисту!