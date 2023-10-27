Создаём произведение искусства. Мастер-класс от гончара по изготовлению керамики

Раньше – это кухонная утварь, а уже сегодня – украшение каждого дома. Здесь вы можете применить безграничную фантазию и творческие способности, создать уникальное произведение искусства. Прямо сейчас Константин Титов, гончар с 30-летним стажем, покажет удивительный мастер-класс.

Константин Титов, гончар:

Глина готова. Самое главное – установить четкость центра. Я ее поднимаю вверх и опускаю вниз. Этот процесс называется центровка. Делаются проколы, формируется дно. А сейчас мы с вами будем вытягивать цилиндр, так как все работы на гончарном круге они делаются исключительно из цилиндра. Толщина его стенки должна быть 5 миллиметров.

Со стороны кажется, что превратить упругий комок глины в красивый сосуд легко, но одно неуклюжее действие – и ваше будущее произведение снова становится бесформенным материалом.

В руках мастера материал достаточно послушный. В каждом действии Константина чувствуется аккуратность и настоящая нежность. Зрелище завораживающее.